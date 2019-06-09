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「一起吃飯」就是幸福！女孩必學，吃出愛情的7個餐桌小技巧

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不管妳追的是哪個國家的劇，一定看過這樣的劇情。原本沒有火花的兩人，平常一起吃飯吃著吃著就吃出感情來了。雖然經常聽說「戀人之間身體與飲食的契合度非常重要」，但愛情與飲食之間究竟有著什麼樣的關聯呢？！

營養學暨心理專家Erica指出，「一起吃飯」是加深彼此愛情的最強溝通手段。以下是他所分享一起吃飯增進愛情的7個用餐小技巧，將為彼此加深愛意直達內心深處，女孩們一定要學起來！

一項研究，荷蘭與加拿大的心理學者們，針對30世代情侶連續調查3週後，得知只要一起用餐就能讓雙方的關係變好、交往程度更加深入。這麼說來，不只是在特別的日子約會而已、就連平日一起吃飯也是加深彼此愛情的好機會，因而更顯得彌足珍貴。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

若能講究桌面布置與燈光照明，就能營造出良好的氣氛，好好注視著對方的雙眼說話。像是不滑手機等，維持基本的禮貌也非常重要。此外，也很建議大家可以在用餐時有些微的肌膚接觸、互相餵食等。如果覺得彼此已經老夫老妻，做不出這些甜蜜行為的話，可以從一點點接觸開始、慢慢習慣就好。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

另外也有數據顯示出，女性比起空腹時，吃飽喝足後的性慾會更高漲。心滿意足用餐的女性，在對方眼裡看起來肯定會更性感。女孩們就從今天開始吧！

Tips1．看著對方的雙眼用餐

除了乾杯Cheers時的眼神接觸，在用餐時凝視對方的雙眼也相當重要。若是初次見面的兩個人彼此凝視，之後再詢問他們類似「對方哪方面讓你感到很有魅力？」等比較私人的問題，實驗結果顯示，兩人之間就會萌生愛意。

因為藉由四目相接，會使大腦中分泌出一種名為多巴胺的快樂物質，讓人容易對對方抱有好感。不僅如此，專家更建議大家在用餐時不要使用明亮的日光燈，而是採用蠟燭，在燭光下凝視彼此的效果會更好。

據說女生在排卵時，為了要吸引異性的注意，瞳孔會變得比較大；而在陰暗場合中瞳孔也同樣會變大，讓女性看起來顯得更有魅力。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Tips 2．音樂是愛情的調味料

音樂與愛情具有密不可分的關聯。美國一項調查顯示，若是在家裡播放喜愛的音樂，表示「深愛」家人的人比例會提升18％。這是因為，聆聽音樂可以促進分泌俗稱愛情荷爾蒙、支撐女性情感層面的催產素（Oxytocin）、並且增加讓心靈安定的血清素。

此外，據說也有研究結果顯示，生活中常有音樂，性生活的次數也會增加。根據調查，有66％的情侶在播放音樂時能更享受性愛，37％的情侶會想要在床鋪裡一起度過早晨等。若能在用餐時播放兩人都喜愛的音樂，便能營造出良好的用餐氣氛！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Tips 3．加入令彼此著迷的要素

越是長久交往的情侶，越容易陷入一成不變的交往模式。不過，如果覺得要在家裡點上蠟燭用餐實在太彆扭、又想試試其他不錯的方法的話，不妨可以帶點遊戲的心情營造出浪漫氣氛。

譬如參考戀愛電影的場景，像是遮住雙眼彼此餵食等，不妨試著模仿看看，遮住雙眼餵對方吃草莓巧克力，感覺起來就非常性感。或者讓男友嘗試穿上圍裙（上半身怎麼穿自己決定）做菜給妳享用，也許就能製造出非常熱烈的氣氛！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Tips 4．香檳讓妳變更美

在用餐時關掉手機與電視，讓自己只專注在與彼此的用餐時光，這點非常重要。接著運用所有感官享受飲食，就能讓自己進入用心感覺的狀態，從心靈開始獲得完整放鬆，就能盡情享受一起用餐的時光。如果是滿腦子都被工作給佔據、很難開啟感官的人，建議可準備一瓶香檳。

欣賞香檳漂亮的泡沫及金黃色的色澤，再聆聽悅耳的起泡聲，深深吸入芳醇的香氣……，香檳可以讓人自然而然地沉澱下來，讓感受變得純淨靈敏。此外，還可以讓血液循環變佳，更具有讓女性顯得更美的效果！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Tips 5．觸碰對方

人與人之間的肌膚接觸，可說是讓人際關係變得更融洽的潤滑油。美國一項研究顯示，醫師若是為了鼓勵患者而輕輕碰觸患者手腕、進行這類的肌膚接觸，患者對醫師的信任感就會大幅增加。此外，在別的研究中也證實，肌膚接觸也能發揮降低壓力的效果。若是因為工作忙碌不已、沒有心情慢慢吃飯的話，更要進行肌膚接觸，讓人放鬆下來好好享用晚餐！

尤其是十指交纏的牽手，更能刺激到肌膚的敏感之處，這樣的肌膚接觸還可以讓彼此的關係變得更好！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Tips 6．積極攝取愛情食材

富含類黃酮、可促進血流的可可含量70％以上巧克力與水果、深綠色葉菜類蔬菜等，都是令人滿足的性生活中不可或缺的食材。試著將這些食材放上自家的餐桌吧！可促進男性荷爾蒙、睪固酮、提升性慾的食材有牡蠣、蛋、豆類、糙米、菠菜、優格、酪梨、杏仁、香蕉等等。

此外，一天1顆蘋果也可以讓人擺脫無性生活。根據一項以18歲到43歲義大利女性為對象的調查中顯示，一天吃1顆蘋果可以讓陰道比較容易濕潤，讓身體變得敏感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Tips 7．避免攝取會成為高潮殺手的食材

會讓血液循環變差的糖、小麥與白米等經過精製的碳水化合物，以及反式脂肪，都被稱為高潮殺手，成為在性行為中達到高潮的阻礙。而且更會讓性慾降低，造成無性生活的原因。如果想要打造出洋溢滿滿愛情的身體，最好要避免攝取上述的這些高潮殺手食材。

最麻煩的一點就是加工食品中經常採用這些食材，讓人在不知不覺中就會攝取到。如果在成分顯示表上有寫出葡萄糖、蔗糖、玉米糖漿、高果糖糖漿等糖類，還有乳瑪琳、酥油、加工植物油脂等反式脂肪，就請務必多加留意！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Sabrina | 來源：IG @ laurennlayne , @realbarbarapalvin, @kellybellyboom, @alexinagraham, @meganmayw, @ josephineskriver, @ anoukvkleef, @ameliazadro, @emrata, @maiacotton, @ romeestrijd |

（完整文章請看VOGUE.com

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別抱怨時間一久，兩人相處就喪失了熱情，「愛情是先相愛，然後相處，學會相擁最後相守！」

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

餐桌, 心理學, 愛情, 兩性關係, VogueTaiwan
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