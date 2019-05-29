「幫夫運」最旺的星座女Top 3 ！勤儉金牛才第三、第一名娶到賺到

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

不少人都相信娶了好老婆能旺夫，也真的有人因為老婆而升官發財，荷包存得滿滿滿。以下就公開幫夫運星座女Top 3 ，還沒娶回家的別再猶豫了，就是身邊的她了！

Top 3 金牛座

金牛座幫夫早就不是秘密，只要錢到了她們手裡，就很難出去，金牛擁有堅定的意志力，並且知道什麼是「想要」、什麼是「需要」，絕不會亂花錢。同時也會苦口婆心的告誡老公，應該怎麼樣管理金錢和生活，雖然偶爾流露出媽媽本性，卻還是賢妻一枚，娶到就是賺到。

Top 2 天秤座

天秤座樂觀開朗的個性，很適合娶回家，另外超強的交際能力也很適合經商，只要三兩下就能夠和陌生人打成一片，成為團隊中的領頭羊。並且身為妻子的她，也會無私奉獻給老公，只要你一句話，就可以為你犧牲自己的事業，是不折不扣的幫夫型人妻。

Top 1 巨蟹座

娶到巨蟹座簡直賺到，大家都知道巨蟹顧家愛家、喜歡待在家的性格，所以會從實際的層面去幫助老公，心甘情願樸實的過下去。同時也很清楚自己的角色，工作繁忙時不會吵鬧著要你陪，反而是默默的等待你工作結束。就算見到你的朋友或是同事，也不會過度搶戲，而是擔任起賢妻的責任，幫你處理好一切大小事，讓你能放心的衝刺工作。

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