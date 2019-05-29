fb ig video ETtoday search mobile

「幫夫運」最旺的星座女Top 3 ！勤儉金牛才第三、第一名娶到賺到

> >

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

不少人都相信娶了好老婆能旺夫，也真的有人因為老婆而升官發財，荷包存得滿滿滿。以下就公開幫夫運星座女Top 3 ，還沒娶回家的別再猶豫了，就是身邊的她了！

Top 3 金牛座

金牛座幫夫早就不是秘密，只要錢到了她們手裡，就很難出去，金牛擁有堅定的意志力，並且知道什麼是「想要」、什麼是「需要」，絕不會亂花錢。同時也會苦口婆心的告誡老公，應該怎麼樣管理金錢和生活，雖然偶爾流露出媽媽本性，卻還是賢妻一枚，娶到就是賺到。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 天秤座

天秤座樂觀開朗的個性，很適合娶回家，另外超強的交際能力也很適合經商，只要三兩下就能夠和陌生人打成一片，成為團隊中的領頭羊。並且身為妻子的她，也會無私奉獻給老公，只要你一句話，就可以為你犧牲自己的事業，是不折不扣的幫夫型人妻。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 巨蟹座

娶到巨蟹座簡直賺到，大家都知道巨蟹顧家愛家、喜歡待在家的性格，所以會從實際的層面去幫助老公，心甘情願樸實的過下去。同時也很清楚自己的角色，工作繁忙時不會吵鬧著要你陪，反而是默默的等待你工作結束。就算見到你的朋友或是同事，也不會過度搶戲，而是擔任起賢妻的責任，幫你處理好一切大小事，讓你能放心的衝刺工作。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

星座, 運勢, 幫夫運, 人妻, 妻子, 賢妻
fashion.net

熱門文章

蕭敬騰北京開唱挑戰「皮革單車褲」　設計師大讚：衣架子

說・流行／回收牛仔褲、零皮草　「愛地球」是時尚關鍵字

揭開法國女人美肌秘訣！「五水保養法」妳聽過沒？

HOT・Stuff／踩「圓形球跟」當一回豌豆公主吧！

任容萱水鑽澎裙超夢幻　征戰坎城美出新高度

梅雨季就是要透明錶提神！范瑋琪搶戴視覺涼感G-SHOCK

超乾爽！日本「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的有效

10件衣物就能搞定10天穿搭！一起挑戰省荷包

嚕嚕米多功能電烤盤　連把手都可愛到融化

YEEZY大軍來襲！六月推出8種配色　全反光「黑魂」率先開賣

ET Fashion

推薦閱讀

「幫夫運」最旺的星座女Top 3 ！勤儉金牛才第三、第一名娶到賺到

影／超乾爽！日本推「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的超有效

超簡單「4招」消屁股、大腿後方橘皮，穿上短褲好自信

安格斯12星座一周運勢5/27-6/2　雙魚愛情有新緣分，射手有機會加薪 影／快TAG另一半買起來！日本「炸裂腹肌、性感大胸」視覺效果T　穿上就有好身材 超小氣星座TOP 5　金牛才第五！天秤居然也上榜 韓妞5個打亮不出錯技巧　油肌也能有放肆光澤又持久 讓你愛上雨天！迪士尼推小熊維尼、史迪奇透明雨傘　打開就被萌翻 「SOOP」經紀公司太厲害！孔劉、金材昱、秀智都是旗下藝人　套牢大明星靠2個字 「化妝水5招」超實用！冰鎮、濕敷　跟粗糙暗沉說掰掰

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面