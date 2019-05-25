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夏日必備「水亮口紅」3選　照三步驟抹出粉嫩嘟嘟唇

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還沒真正到夏天已經有好幾天高溫，口紅也從霧面逐漸轉成水潤透明感的質地，不過要擦的好看還有有些小訣竅，跟著櫻花妹補擦唇膏三秘訣，讓唇色水亮閃耀一整個夏季。

水感口紅補擦3步驟

唇膏擦久了唇部容易乾燥產生死皮，讓補擦時尷尬卡色，怎麼補都不均勻。對於注重小細節的日本女生來說，即使是補擦唇膏也有必須注意的小地方：

Step1.厚敷護唇膏，軟化角質

在補擦唇膏前，先大量擦上護唇膏並厚敷3分鐘。護唇膏中的甘油成份能夠軟化角質，讓雙唇重回嘟嘟柔嫩感。

Step2.輕輕擦拭掉護唇膏

接著再使用棉花棒或是面紙，輕輕擦拭雙唇。不僅抹掉多餘護唇膏，更藉此動作溫和帶走剛剛被軟化的角質，柔嫩雙唇就此重現！

Step3.補擦水潤型唇膏

最後則建議使用水潤型唇膏補擦，剛被護唇膏滋潤的雙唇在水潤型唇膏的保護下，更能保持雙唇長久維持水潤。

開架水感口紅推薦

今年唇彩主打「越擦越水亮」，開架彩妝當然不例外，一起來看看這些高CP值的水亮型口紅

OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏，3.8g，NT$380

特別添加角鯊烯萃取成分及唇部潤澤精華油，時時保持雙唇柔嫩飽滿。夏季主打輕快、活潑的橘色系#03杏橙、#04橙橘，帶光澤與透明感的唇彩如「橘子汽水」般，帶來視覺降溫的清涼感。

#03杏橙、#04橙橘唇部試色。

艾杜紗輕親水唇膏（共5色）1.6g，NT480

以玫瑰色佐以透明粉的色調，設計出讓女性膚色更顯明亮的唇色效果。透過晶透粉漾光澤處方帶來超自然的紅潤感與光澤感、美容精華油（角鯊烷、玫瑰果油、荷荷巴油）讓保濕成分長時間停留在唇部，色澤豐潤飽和，還帶有輕染唇效果。疊擦多次也不乾澀，呈現自然水感唇色。

艾杜紗輕親水唇膏共推出：紅莓、蜜桃、珊瑚、野莓、黑醋栗5色。

heme精萃水亮唇膏（共7色），NT$330（新品上市限時體驗價NT$269）

以「彷彿原生唇般的紅潤雙唇」為概念，搭配2019春夏流行色彩，精選珊瑚、可可、玫瑰三大色調推出精萃水亮唇膏，含天然脂質成份，接觸唇溫即化為柔潤唇蜜質地，服貼雙唇。還有橄欖油複合物、乳油木果脂、玫瑰果油多重有機保濕成份：長效保濕滋潤雙唇。並以甜橙精油取代人工香精，擦起來會散發淡淡甜橙香氣。

全系列一共推出7色，當中最推這三色：#02溫暖的珊瑚橙色甜美可愛、04氣質磚紅色帶磚土色的紅，不論白皮膚或黃皮膚塗上都好看，06自然裸玫色氣質溫柔的玫瑰裸粉色，淡淡的卻很顯氣色，日常必備。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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