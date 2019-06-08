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放洋名模／邱馨慧游泳選手轉行23歲不嫌晚　集滿4大時裝周第一人

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 ▲凱渥名模邱馨慧暢談征戰4大時尚之都的經驗。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

凱渥名模邱馨慧是精品秀的熟面孔，也是台灣第一位走齊國際四大時裝周的模特兒，原本是游泳選手的她，23歲才開始當模特兒，30歲到歐洲走秀，她搞笑說：「23歲（當模特兒）很晚，要是我18歲就到台北，或許一切際遇就不一樣了！」但她想說的，其實是「永不嫌晚」，一個模特兒找到對的市場，就能發展得很好。

▲▼名模邱馨慧專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲177公分的邱馨慧是游泳選手出身。（圖／記者季相儒攝）

邱馨慧2007年參加第一屆凱渥夢幻之星選拔出道，她本來猶豫是否參賽，但在報名截止前一天夢到林志玲邀她去家裡玩，讓她鼓起勇氣報名，在超過3000位競爭者中她敗下陣來，但意外接到凱渥培訓通知，讓當時讀成大體育健康與休閒研究所的她，開始台南與台北兩地奔波的日子，她回憶：「很辛苦，且菜鳥試鏡一直試不上，很懷疑模特兒真的能當飯吃嗎？」

▲▼名模邱馨慧專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲對於未來，邱馨慧很有想法。（圖／記者季相儒攝）

重建她信心的關鍵一役，是入選香奈兒（CHANEL）2008年在台北舉辦的旋轉木馬大秀，自此成為精品秀寵兒，她分析自己勝出的特色，是走在伸展台氣勢很強，配上犀利的眼神，散發「我就是全場最厲害」的氣場，她笑稱：「大概跟我當運動員有關，比賽出場很帥。」

▲▼ 邱馨慧。（圖／記者陳雅韻攝）

▲2010年邱馨慧（右一）為JCPENNY x LIZ CLAIBORNE的平面廣告刊登於紐約街頭地鐵站。

精品服裝與珠寶秀的工作邀約不斷，但她想出國闖闖的心沒變，2010年到紐約開啟新生活，卻是壓力的開始，被動地等工作上門、每天吃老本，失眠長達一周，回想起來，她認為在台灣工作也沒什麼不好，必須要了解自己是否適合當地市場。

▲▼ 邱馨慧。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ 邱馨慧。（圖／記者陳雅韻攝）

▲2012年邱馨慧登紐約時裝周走A D’etacher秀（上），2014米蘭時裝周!mperfect秀與模特兒們合影。（圖／凱渥提供）

2014年邱馨慧被新經紀人說動，再度啟程到米蘭、巴黎與倫敦走秀，她笑著說：「30歲才去真的很晚，人要服老啊！」談到集滿4大國際時裝周她相當淡然，將工作經驗視為美好回憶的一部分，但從中悟出不少心得，也讓她在模特兒路之外找到新方向，「等秀時不要覺得無聊，欣賞品牌用心的場布、花藝，吸收新知也能成為養分」。

▲▼ 邱馨慧。（圖／記者陳雅韻攝）

▲邱馨慧在花藝世界找到人生新方向。（圖／翻攝Jill Chiu邱馨慧臉書）

她兒時在心裡埋下喜歡花草的種子，在看遍精品秀的美麗花藝後徹底萌發，近來在模特兒工作外，也開始重拾興趣學花藝、考證照，考慮未來發展花藝事業；她另一身分是訓練新進模特兒的老師，她認為「模特兒不可能做一輩子，但教學可以」，她雖然走秀時顯得高冷，但上課時用愛與關懷，靠模仿學生走秀毛病博得喜愛。

▲▼ 邱馨慧。（圖／記者陳雅韻攝）

▲在凱渥當老師教新進模特兒走秀，邱馨慧覺得獲益良多。（圖／翻攝Jill Chiu邱馨慧臉書）

6月邱馨慧正式成為人妻，邁入人生新階段，她表示不會有任何改變，依然會在模特兒工作、花藝與教學世界努力。她提點想當模特兒的後輩，必須具備自信心、好奇心、對行業的熱情與一些侵略性，才能在眾多人中脫穎而出，為自己爭取到機會，像她23歲出道、30歲到歐洲發展，雖然真晚，但永不嫌遲。

▲凱渥名模邱馨慧六月出嫁 ，穿香檳蕾絲婚紗漫步米蘭教堂。（圖／凱渥提供）

▲邱馨慧當6月新娘，在米蘭拍攝婚紗照。（圖／凱渥提供，以下同）

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關鍵字：

邱馨慧, Jill, 模特兒
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