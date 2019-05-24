水瓶劈腿機率85％才排第二　最容易出軌的星座TOP5

▲出軌的原因很多，各星座都有不同理由。（圖／pixabay）

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不可諱言地，每個人在感情上都很可能碰到一些考驗，即便已經有正常的交往對象，在生活中還是很可能遇到一些新的人，際遇也會因為每個人的個性，產生不同的變化，當然也會有各自的原因，有5個星座出軌的機率較高，然而都會具有不同的理由，各是他們心中最脆弱無抵抗力的一塊。

TOP 5 雙魚座

大家看到雙魚可能會有同樣一個反應，「歐～好吧不意外」，雙魚個性優柔寡斷，不願意傷害對方的心態，也造就出無法直接拒絕的「曖昧狀況」，更重要的是雙魚就是會享受這種曖昧情況的人，但最終如果逼他做決定，多半還是會回到本來的伴侶身邊。

▲雙魚座很會拿捏曖昧的尺度，且通常具有讓人不自覺喜歡上他們的能力。（圖／pixabay）

TOP 5 巨蟹座

多半很居家的巨蟹座，重點不會放在新出現的人身上，因為他們一旦決定要與對方攜手，對於彼此關係的完整度是很重視的，不過，對於他們曾經愛過或喜歡過的人，卻是完全不同的評判標準，因為巨蟹相當重感情，若舊情人苦苦糾纏，絕對是他們的致命傷，所以他們出軌的機率跟雙魚差不多。

▲曾經交往過的舊情人，是巨蠍對於感情專一的致命傷。（圖／pixabay）



TOP 4 金牛座

金牛座的特色是相當務實，花言巧語說真的很難打動他們，但若對於「真正對他們好」的人又是另外一回事，若對方每天表達關心、不斷地珍惜或疼愛，金牛確實很容易日久生情，所以若跟金牛交往，不要因為已經變成男女朋友，就草率行事或改變態度，他們可是很敏感的。

▲金牛座較屬於日久生情的狀況。（圖／PAKUTASO）

TOP 3 獅子座

獅子座的心思是最好猜的，另一個說法就是最好掌握，他無法抗拒被崇拜的眼神，或是把他們當國王與王后一般的追求者，如果是主動送上門、外表也讓他很滿意，加上很會順著他毛摸的對象，基本上他們是不會猶豫的，因為國王是不會犯錯的。

▲獅子座很難抗拒崇拜的的眼神，這是他們一種精神食糧。（圖／Pakutaso）

TOP 2 水瓶座

靈巧且思路清晰的水瓶座，有一個壞習慣，就是他們很愛讓人「跌破眼鏡」，別人越覺得不可能，水瓶偏偏想要挑戰，所以他們可能的外遇對象，不一定是外表至上，可能是知性聰明，或者年紀很大也不無可能，周邊朋友感到對這決定越疑惑，他們覺得越有趣。

▲水瓶座喜歡讓人嚇一跳的對象。（圖／pixabay）

TOP 1 射手座

要綁住射手的心，幾乎是不可能的，他們是火象最難控制的好奇寶寶，任何事情都想要去體驗一下，主動搞曖昧是射手的「拿手好戲」，一開始才不CARE對方會不會喜歡上他，單純是因為好玩，但若對方真的動心，加上正好又是他的菜，就很容易會弄假成真。

▲射手座無法控制好奇跟玩樂的心態，弄假成真是很有可能的。（圖／pixabay）