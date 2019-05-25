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韓妞最常指定的「中長髮」範本5選！超好整理　潤娥、金智媛都在剪

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這幾年韓妞不只很愛偽素顏妝，連髮型也要走「像剛睡醒沒整理，但其實精心打理過」的風格，以下就為各位仙女搜集了5款，在南韓超夯的「中長髮」髮型圖鑑，想要跟上潮流必看！

▲中長髮範本。（圖／美人圈）

＃「懶人癌最適合」八字瀏海＋外翹捲髮尾

▲中長髮範本。（圖／美人圈）

▲其實外翹的髮尾一點也不怪。（圖／翻攝自pinterest@tpghk0103、IG@chahong.review_official）

這款髮型最關鍵的地方，就在於微翹的凌亂髮尾，甚至不用刻意給設計師整理，只要在家裡使用電棒，隨意在髮尾向內、外繞幾圈，並將瀏海吹成八字型，就可以出門了！不只方便好整理，更適合懶人癌女孩啊！早八上學上班也沒在怕。

＃「復古風」37分長瀏海＋大波浪

▲中長髮範本。（圖／美人圈）

▲非常好整理～看似凌亂卻有型。 （圖／翻攝自IG@__shinyeeun、Tapsummit）

相信應該有女孩聽過「睡不醒頭」這款髮型吧？因為復古風當道，所以「睡不醒頭」最近真的很夯，甚至是很多去南韓玩的人指定要燙的款式～這款頭髮在凌亂中卻帶有一種優雅的嫵媚感，也一樣可以在家中輕鬆用電棒打造，不過這款跟上面的髮型不太一樣的地方是，他的捲度要捲得比較高（至少耳上3公分），並且比例為7的瀏海處要捲成大波浪，才能展現這款髮型的優雅嫵媚！

＃「超減齡」空氣劉海＋蛋捲波浪

▲中長髮範本。（圖／美人圈）

▲空氣瀏海配上蛋捲波浪瞬間變成可愛嫩妹。（圖／翻攝自IG@chahong.review_official）

不管是空氣劉海、還是蛋捲波浪，都是在南韓流行超久的髮型，這款髮型的精髓除了空氣瀏海，還要將後方的頭髮燙成蓬鬆的的「蛋捲波浪」，不僅很適合髮量少的女孩，更帶了點青春感，一剪就看起來超減齡！

＃「好整理」法式瀏海＋內彎

▲中長髮範本。（圖／美人圈）

▲法式瀏海能營造女人味。（圖／翻攝自IG@chahong.review_official、Spiceee）

不只中分的瀏海看起來更有個性，更有獨立的新女性感，同時也是個好整理的髮型！加上他是一款很適合隨意變化造型的款式，只要換掉劉海分線、或是將捲度捲得更高，就可以是不同造型～而且這款髮型綁半丸子頭超適合！綁好後只要拿出電棒，在髮尾捲上一點點捲度就超美～

＃長瀏海＋齊肩髮尾

▲中長髮範本。（圖／美人圈）

▲順順的齊肩直髮式最多明星的著用款。（圖／翻攝自Wattpad、Twitter）

最後這款是最乾淨俐落，也是最多中長髮韓星愛用的造型～連大勢韓星潤娥、金智媛都在剪，就知道有多夯～而這款髮型最重要的就是在於「齊肩」的長髮，因為長瀏海其實很容易造成沒精神的觀感，齊肩長髮剛好可以中和這個問題！難怪會是韓星愛用啊～

文／美人圈

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

南韓, 韓妞, 髮型, 髮型範本, 中長髮, 外翹
fashion.net

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