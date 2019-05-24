注意日常5步驟乾裂嘴唇OUT！擦美美唇膏基底打好才漂亮

編輯／JJ 圖／翻攝自泫雅、Jennie IG、elf、dior、kiehl's、Unsplash、蘭芝

女孩們的唇膏就像是會無性生殖一樣，只會越來越多，但這也不能怪她們，畢竟唇膏有這麼多的種類、質地，還有各種顏色，當然是要都試試看才行！有些唇膏質地較乾、霧面，如果碰上唇況乾燥不佳時，擦起來就容易卡死皮、顯唇紋，所以女孩們為了擦上美美的唇膏，每天都需要好好保養嘴唇才行～

其實唇部保養所花的時間不多，但是滋潤的雙唇永遠都能帶來好心情。以下就來看看有什麼簡單的方法，能讓雙唇維持柔嫩呢？

＃定期去角質

唇妝要好看，基底也要打得好，定期為唇部去角質是保持唇部光滑的關鍵，表面的死皮千萬不要用手去撕，很容易會導致受傷，像是這種結合唇膏形式的唇部磨砂膏就很方便，溫和去角質的同時還有保濕的作用。

＃防曬護唇膏



除了臉部要防曬，別忘了嘴唇也是皮膚的一部分，當然也要防曬！否則也是容易曬老、曬出不均勻色素的，其實市售許多唇膏或是護唇膏都有添加防曬成分，購買前多注意一下，多一分保障～

＃沒事多喝水

當然嘴唇會乾有一部分原因就是因為體內缺乏水分，所以沒事多喝水，補充水分，是最基本的保養工作。

＃唇妝卸乾淨

我們每天化妝，出門在外也很常拿出口紅來補妝，回家可能會覺得唇膏已經幾乎掉光了，就疏於唇部的洗卸，長期下來，可是會造成色素沉澱的喔！所以不論擦的是不是持久型的染唇口紅，都一定要使用眼唇卸妝液好好清潔～

＃睡前敷唇膜

尤其是容易過敏的女孩肯定懂，晚上鼻塞用嘴巴呼吸，隔天早上起來嘴唇會超級乾！為了防止這樣的狀況，在睡前可以先敷上厚厚的唇膜，讓嘴唇能保濕一整晚，隔天早上擦除時能順便去角質，嘴唇還吸飽了水分亮亮嘟嘟的。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App