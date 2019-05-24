fb ig video ETtoday search mobile

注意日常5步驟乾裂嘴唇OUT！擦美美唇膏基底打好才漂亮

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自泫雅、Jennie IG、elf、dior、kiehl's、Unsplash、蘭芝

女孩們的唇膏就像是會無性生殖一樣，只會越來越多，但這也不能怪她們，畢竟唇膏有這麼多的種類、質地，還有各種顏色，當然是要都試試看才行！有些唇膏質地較乾、霧面，如果碰上唇況乾燥不佳時，擦起來就容易卡死皮、顯唇紋，所以女孩們為了擦上美美的唇膏，每天都需要好好保養嘴唇才行～

▲乾唇保養。（圖／翻攝自Unsplash、官網）

其實唇部保養所花的時間不多，但是滋潤的雙唇永遠都能帶來好心情。以下就來看看有什麼簡單的方法，能讓雙唇維持柔嫩呢？

＃定期去角質

唇妝要好看，基底也要打得好，定期為唇部去角質是保持唇部光滑的關鍵，表面的死皮千萬不要用手去撕，很容易會導致受傷，像是這種結合唇膏形式的唇部磨砂膏就很方便，溫和去角質的同時還有保濕的作用。

▲乾唇保養。（圖／翻攝自Unsplash、官網）

＃防曬護唇膏

除了臉部要防曬，別忘了嘴唇也是皮膚的一部分，當然也要防曬！否則也是容易曬老、曬出不均勻色素的，其實市售許多唇膏或是護唇膏都有添加防曬成分，購買前多注意一下，多一分保障～

▲乾唇保養。（圖／翻攝自Unsplash、官網）

＃沒事多喝水

當然嘴唇會乾有一部分原因就是因為體內缺乏水分，所以沒事多喝水，補充水分，是最基本的保養工作。

▲乾唇保養。（圖／翻攝自Unsplash、官網）

＃唇妝卸乾淨

我們每天化妝，出門在外也很常拿出口紅來補妝，回家可能會覺得唇膏已經幾乎掉光了，就疏於唇部的洗卸，長期下來，可是會造成色素沉澱的喔！所以不論擦的是不是持久型的染唇口紅，都一定要使用眼唇卸妝液好好清潔～

＃睡前敷唇膜

尤其是容易過敏的女孩肯定懂，晚上鼻塞用嘴巴呼吸，隔天早上起來嘴唇會超級乾！為了防止這樣的狀況，在睡前可以先敷上厚厚的唇膜，讓嘴唇能保濕一整晚，隔天早上擦除時能順便去角質，嘴唇還吸飽了水分亮亮嘟嘟的。

▲乾唇保養。（圖／翻攝自Unsplash、官網）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

美妝, 保養, 嘴唇保養, 唇部去角質, 護唇膏
fashion.net

熱門文章

胡歌紳士造型藏亮點　百萬元伯爵超薄錶吸睛

香奈兒全新眼妝系列　眼線筆CP值太高，先搶先贏

簡嫚書懷二寶照樣裝少女　戴MONCLER花苞帽3連拍

小布與李奧納多勾肩搭背　28萬元百年靈錶跟著見客

Dior「小奶瓶」全新白色登場　超美刺繡包眼影盤也很欠收

adidas Originals聯手Fiorucci　用紅橙色染出80年代的夏天

懂・時尚／MANOLO BLAHNIK執行長：鞋子就像維他命

鋼鐵人專屬Air Jordan 1　鞋底印「I♥U 3000」好想收藏

穿彩虹我驕傲！丹寧外套領子藏玄機　頭帶復古味滿分

女星跨界設計首飾　得意戴上坎城紅毯爭曝光

ET Fashion

推薦閱讀

影／逛街新選擇！南港三井2021年開幕　5萬坪面積比林口OUTLET更大

對女友最摳門的星座男Top 3 ！金牛才第三、第一名碎念超有感

胖都是因為水腫！營養師：「3大消腫食物」吃了有用

韓妞狠甩20公斤肥肉變正妹！最難減下半身全靠這5點 影／遇到先閃「吵架王」星座Top 4 ！處女嘮叨才第三、第一名沒輸過 曖昧好虐心　四招判斷「他其實沒有那麼喜歡妳」 亞洲首對「夫夫」誕生！為同志驕傲　IKEA藍色購物袋變「彩虹」 鄧紫棋、楊丞琳一秒變小孩！3步驟教你玩超夯「童顏濾鏡」 全球搜尋次數最高的「球鞋」排行榜！台灣最愛Nike氣墊、日本狂搶GD款　 「女神與凡人」系列對比照網友推爆　人家戴起來是仙女，自己戴變肥宅漫畫家

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面