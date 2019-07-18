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「超級邊緣人」星座TOP 3　水瓶：跟人相處好累

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在生活過程裡最難的部分就是與人相處了（有同感的請舉手），但想要在現今世道好好生存，社交能力變成重要的一部分，有人很會交際應酬、有人喜歡獨處，來看看12星座中誰最容易「暮然回首，發現自己沒朋友」的星座前三名吧！

TOP1．水瓶座

水瓶座真的不是故意要離群索居、故意高姿態耍孤僻，事實是他們也很想和大家有熱絡互動、與人為善，無奈話不投機半句多，水瓶的想法意見、思維模式乃至於行為舉止，幾乎是獨一無二，能有一群好友、能經常呼朋引伴的水瓶座，我們只能說非常罕見，因為他們的想法不同於一般人，也不容易被他人說服，別人不了解他倒也罷了，他也完全搞不懂一般人的思維，於是看起來我行我素的水瓶，壓根擠不進大家的圈圈中啊！

TOP2．魔羯座

土象人其實很常走到邊緣去，並非他們不好相處，而是他們人太好、太善良，以至很容易被大家忽視，於是默默被擠到了邊緣。這樣情況就以魔羯最為明顯，性格有些壓抑的魔羯，面對群眾總是刻意忍耐，藏住自己的想法喜好來配合大家，不想搞砸氣氛，殊不知過分勉強只會讓自己抗拒人群、抗拒那個不真實的自己，退到邊緣不問世事對他們來說最開心。

TOP3．天蠍座

每個天蠍個性中都有很多屬於自己的眉眉角角、習慣喜好，更有很多天蠍個人特質是十分明顯的，在他們的價值觀中，最重要的莫過於「做自己」，要屈就自己配合群體、配合他人是極其不易的。這樣有點離群索居的他們，乍看像是邊緣人，然而天蠍是在乎眾人眼光的，他們也希望自己常被關注，能擁有正面評價，時時會豎起耳朵聽聽別人怎麼說自己，因此他們不敢真的放下偶包、遠離人群，總是若即若離的，嚴格來說天蠍屬於「偽邊緣人」。

同場加映＞＞自行發光體，走到哪都是焦點：獅子、天秤、雙子

說到邊緣人就不得不提人群中最容易自成小圈，就算不是刻意也會默默被人群圍繞的星座，那就是最富領導力的獅子、熱心公共事務的天秤以及對八卦高度敏感好奇的雙子，這三類人共同的特質是熱愛與人互動，更擁有受歡迎的特質，就算自己想搞孤僻也會默默為自己成立個孤僻幫，找一群人來集體孤僻。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

【星星教授安格斯2019/5/20-5/26星座運勢】獅子有出國運、射手曖昧多多、處女有機會遇到真命的他！

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 星座, 運勢
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