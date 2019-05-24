妝容不均、臉上長痘是少做了這一步　正確清洗刷具、彩妝收納7大必知重點

沾滿化妝品、油脂、皮屑的刷具、粉撲，這些污垢會在潮濕環境產生細菌，疏於清潔的收納之下，輕者令皮膚過敏，長期則會讓毛孔堵塞進而發炎長痘痘。除此之外，使用不乾淨的刷具、粉撲、海綿，也會影響到上妝的效果，讓妝容污濁、不均，可見彩妝工具的清潔與防潮相對重要。

刷具清洗Tips

1.沒有刷具清潔液，可用洗髮精代替

若覺得買刷具清潔液太傷荷包，小資女可以用洗髮精替代，將洗髮精稀釋裝進噴霧瓶中方便使用。並選擇「天然、中性、無矽靈」的洗髮精，後續用在臉上也較能避免刺激肌膚。

2.使用完馬上簡單清洗

特別是使用完液狀、膏狀的刷具，如粉底刷、氣墊粉撲、唇筆、海綿等，每天使用完最好都能夠清洗，因為液態狀的化妝品暴露在台灣潮濕環境，更容易發霉變質。

訣竅： 用清洗噴霧噴於刷具上，來回刷在廚房紙巾做簡單清洗；若是氣墊粉撲、海綿，則在洗澡的時候帶進浴室，用洗澡的泡沫順便清洗即可。

3.每月固定大清洗

將刷具浸泡在清潔液攪動一分鐘，再用清水沖洗後陰乾，或以懸吊方式陰乾。最後要記得，必須等待刷具「全乾」才能放回刷具包中，避免還帶有濕氣悶在包包內，容易發霉、滋生細菌，刷具也等於白洗了！

防潮收納

女孩們的梳妝台上常放置各種彩妝、化妝工具，以及化妝棉、棉花棒等大小形狀各異的彩妝物品。為了避免物品因空氣中的粉塵細菌受污染而影響臉部皮膚健康，尤其在近期梅雨潮濕季節中，偶而使用、長期沒用的化妝品、彩妝品更要做到防潮收納。

1. 放入保鮮盒中

可以將彩妝物品放在保鮮盒中保存，像是恆隆行代理的紐約收納品牌OXO按壓保鮮盒，18個尺寸可依照物品的大小選擇使用、透明設計也能讓內容物一目了然，單手按壓即可密封、開啟，通過上蓋凹槽設計將不同尺寸互相穩固堆疊，不只輕鬆防潮，更讓生活空間變得整潔美觀！

2.在彩妝品底部貼上保存期限

通常彩妝的保存期限都貼於外盒中，盒子丟掉後就搞不清楚了，因此在一開始就拿小貼紙寫上保存期限貼於底部，提醒自己每一罐產品的有效日期！

3.置於陰涼處，避免太陽直射

液態、膏狀類的彩妝品最害怕太陽直曬，容易變質壞掉，若是唇膏膏體產生像流汗、出水的狀況，就可能是太熱導致膏體的油脂融化。

4.存放區可放置乾燥劑包

買包包、鞋子等東西內附的乾燥劑包不要丟掉，可以放在存放彩妝品的包包中，來幫助防潮喔。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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