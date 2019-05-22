喵喵忙著玩VR、北極熊在追劇　動物們躺在沙發上「懶」出可愛新境界

編輯／JJ 圖／翻攝自www.behance.net/sandaosi

可愛的動物經常被拿來當作創作的題材，一位來自北京的插畫家趙國棟便創作了一系列名為「懶東西」的動物插畫，他利用了3D建模與數位雕刻技術，呈現動物的毛髮與複雜紋理，他還讓動物們通通坐上了懶骨頭沙發，變成了3C上癮者，可愛幽默之餘也蘊含發人省思的環保思想，非常值得大家細細欣賞。

首先來看到最受歡迎的兩隻胖胖懶貓，橘貓戴著VR感覺是在玩某種有關於美食的遊戲，旁邊的黑白貓則是抱著PS4的搖桿，眼睛都已經布滿血絲了還是不願意睡覺，有沒有突然覺得很像某人呢？

除了寵物之外，野生動物也是可以懶惰的！像是這隻小熊貓真的超可愛，水汪汪眼睛直盯著智慧型手機看，看來連爸爸也一樣愛打電動，果然有其父必有其子。

還有長頸鹿用手機的姿勢也太幽默，脖子太長的痛苦。

接下來看到兇猛的北極熊，眼看美味的食物海豹已經在眼前了，卻不吃！只是看著人家手機裡的畫面，看來牠最後是搶了人家的手機回到自己的懶骨頭上面躺著耍廢了，玩到冰層都已經因為地球暖化融化了還渾然不自知。

河馬、大象、犀牛這些灰色系的草原動物放在一起莫名的可愛，牠們都拿著搖桿眼睛直勾勾地盯著前方，看起來超呆萌，往後看才知道原來牠們是一起在打紅白機啊～

不過這張圖是牠們坐在草原上，周圍卻是一圈燎原大火，也代表著野生動物的生存空間不斷減縮，而動物們則是手無縛雞之力，任人類迫害。

另外，還有這種溫馨的家居版本，懶惰無極限，地上一堆零食、垃圾，完全沒有要整理的意思，電動一開機就是要從早玩到晚！

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