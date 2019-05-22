fb ig video ETtoday search mobile

喵喵忙著玩VR、北極熊在追劇　動物們躺在沙發上「懶」出可愛新境界

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自www.behance.net/sandaosi

可愛的動物經常被拿來當作創作的題材，一位來自北京的插畫家趙國棟便創作了一系列名為「懶東西」的動物插畫，他利用了3D建模與數位雕刻技術，呈現動物的毛髮與複雜紋理，他還讓動物們通通坐上了懶骨頭沙發，變成了3C上癮者，可愛幽默之餘也蘊含發人省思的環保思想，非常值得大家細細欣賞。

▲趙國棟懶動物插畫。（圖／翻攝自guodong zhao）

首先來看到最受歡迎的兩隻胖胖懶貓，橘貓戴著VR感覺是在玩某種有關於美食的遊戲，旁邊的黑白貓則是抱著PS4的搖桿，眼睛都已經布滿血絲了還是不願意睡覺，有沒有突然覺得很像某人呢？

▲趙國棟懶動物插畫。（圖／翻攝自guodong zhao）

除了寵物之外，野生動物也是可以懶惰的！像是這隻小熊貓真的超可愛，水汪汪眼睛直盯著智慧型手機看，看來連爸爸也一樣愛打電動，果然有其父必有其子。

▲趙國棟懶動物插畫。（圖／翻攝自guodong zhao）

還有長頸鹿用手機的姿勢也太幽默，脖子太長的痛苦。

▲趙國棟懶動物插畫。（圖／翻攝自guodong zhao）

接下來看到兇猛的北極熊，眼看美味的食物海豹已經在眼前了，卻不吃！只是看著人家手機裡的畫面，看來牠最後是搶了人家的手機回到自己的懶骨頭上面躺著耍廢了，玩到冰層都已經因為地球暖化融化了還渾然不自知。

▲趙國棟懶動物插畫。（圖／翻攝自guodong zhao）

▲趙國棟。（圖／翻攝自guodong zhao）

河馬、大象、犀牛這些灰色系的草原動物放在一起莫名的可愛，牠們都拿著搖桿眼睛直勾勾地盯著前方，看起來超呆萌，往後看才知道原來牠們是一起在打紅白機啊～

▲趙國棟懶動物插畫。（圖／翻攝自guodong zhao）

不過這張圖是牠們坐在草原上，周圍卻是一圈燎原大火，也代表著野生動物的生存空間不斷減縮，而動物們則是手無縛雞之力，任人類迫害。

▲趙國棟懶動物插畫。（圖／翻攝自guodong zhao）

另外，還有這種溫馨的家居版本，懶惰無極限，地上一堆零食、垃圾，完全沒有要整理的意思，電動一開機就是要從早玩到晚！

▲趙國棟懶動物插畫。（圖／翻攝自guodong zhao）

▲趙國棟懶動物插畫。（圖／翻攝自guodong zhao）

▲趙國棟懶動物插畫。（圖／翻攝自guodong zhao）

▲趙國棟懶動物插畫。（圖／翻攝自guodong zhao）

▲趙國棟懶動物插畫。（圖／翻攝自guodong zhao）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

插畫, 動物插畫, 懶東西, 懶骨頭, 趙國棟, guodong zhao
fashion.net

熱門文章

簡嫚書懷二寶照樣裝少女　戴MONCLER花苞帽3連拍

星．上妝／詢問度破表！人間香奈兒 Jennie的貓眼5變化

胡歌紳士造型藏亮點　百萬元伯爵超薄錶吸睛

韓妞搶破頭！蘭蔻推出水蜜光唇膏，打造想親吻雙唇

穿彩虹我驕傲！丹寧外套領子藏玄機　頭帶復古味滿分

女星跨界設計首飾　得意戴上坎城紅毯爭曝光

懂・時尚／MANOLO BLAHNIK執行長：鞋子就像維他命

放洋名模／林嘉綺難忘登YSL告別秀　起伏人生不放棄

全球搜尋次數最高的「球鞋」排行榜！台灣最愛Nike氣墊

隋棠在模里西斯也能曬DIOR包　秀智7連拍教妳怎麼搭

ET Fashion

推薦閱讀

遇到先閃「吵架王」星座Top 4 ！處女嘮叨才第三、第一名沒輸過

涅布拉、螳螂女本尊是空靈美女！《復仇者4》6大角色的真實面貌讓人驚豔

「聞」出個性！12星座有什麼味道　射手崇尚自由、金牛渴望金錢

愛假笑的人反而體貼　從「笑容」看出你的隱藏性格 G-Shock X 漫威推出復仇者系列手錶　鋼鐵人紅金色戰甲超殺 「真相只有一個」　戴上柯南的偵探徽章一起破案吧！ 全球搜尋次數最高的「球鞋」排行榜！台灣最愛Nike氣墊、日本狂搶GD款　 好相處卻最難深交星座TOP3　被他們當知己，代表你很罩 鄧紫棋、楊丞琳一秒變小孩！3步驟教你玩超夯「童顏濾鏡」 測測漫威英雄中誰是妳的「命定男友」！美隊貼心、鋼鐵人最難馴服

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面