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超療癒「拔粉刺」遊戲！滿足你的欲望　還能找朋友們PK

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編輯／Ping　圖／翻攝自amazon.com

雖說擠痘痘、拔粉刺的影片，不是每個人都喜歡看，但還是有一部份的人覺得很療癒，甚至還有人會對家人、情人下手，每看到對方有痘痘時，手都會不自覺的湊過去（好想擠啊～）。近期在Amazon上有一款遊戲爆紅，不僅結合各位的「怪癖」，還可以找家人朋友們一起玩，一起邊拔粉刺邊培養感情。（咦！）

這款遊戲叫做「Pimple Pete」，是一款團體遊戲，裡面有附轉盤、針筒以及男孩Pete與他不同大小的粉刺。這款遊戲不僅能滿足你的欲望，還可以跟朋友們比賽看誰是拔粉刺高手！

▲拔粉刺團體遊戲。（圖／翻攝自amazon.com） 

▲拔粉刺團體遊戲。（圖／翻攝自amazon.com）

▲今晚就揪朋友們來場刺激的拔粉刺大賽吧！（圖／翻攝自amazon.com）

這款遊戲的玩法是先決定玩家的順序，接著將針筒裝滿水放到鼻子後面，再將粉刺隨機放入Pete的臉上，完成後就可以使用轉盤來決定誰要拔哪顆粉刺嘍～

而這個遊戲的難度就在於每個粉刺的大小、形狀都不一樣，所以有些可以輕易的拔出，有一些則需要技巧，否則你太大力或拉到不對的粉刺，鼻子裡的水就會噴出來。

▲拔粉刺團體遊戲。（圖／翻攝自amazon.com）

▲拔粉刺團體遊戲。（圖／翻攝自amazon.com）

▲拔粉刺團體遊戲。（圖／翻攝自amazon.com）

▲「Pimple Pete」的售價為USD 4.89（NT$153）。（圖／翻攝自amazon.com）

這款「Pimple Pete」在Amazon上的售價為USD 4.89（NT$153），200元不到的價格就能帶給你滿滿的歡樂，相信這款應該可以先代替一下各位可憐的家人、男友了吧～如果你也是拔粉刺控，那麼這款遊戲一定要帶回家。

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關鍵字：

玩具, 粉刺, 遊戲, 團體遊戲, 拔粉刺, 擠痘痘, 療癒
fashion.net

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