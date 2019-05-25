黑魂控小宇宙爆發！盤點近期5樣黑色單品　讓你從頭到腳一次買齊

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說到整個潮流圈裡，無論是鞋款、服飾以及配件的「黑魂」配色都非常受歡迎，所以每當有該配色的商品推出時，必定會是爆款之一。而今天就要來推薦各位，最近有哪些值得購入的黑魂單品，可以在夏天帥一波的！

1. Gentle Monster墨鏡

夏天一定要有副好看的太陽眼鏡，而來自韓國的Gentle Monster，因設計大膽與配色出眾，成功闖出知名度，也在今年年初，於微風南山開設旗艦店，算是非常好購入的單品，售價為美金249元（約台幣7,500元）。

▲一副好的墨鏡，可以讓夏天的穿搭加分。（圖／翻攝自Gentle Monster）

2. 「Thunderbolt Project」系列的T-Shirt、皮卡丘吊飾

由藤原浩主理的Fragment Design攜手《POKÉMON GO》所推出的系列，而這件T-Shirt的整體風格非常暗黑，就連胸前的皮卡丘圖案，也是黑色的，非常適合喜歡黑魂的朋友，另外，該系列也有推出暗黑版的皮卡丘吊飾，供各位購買後，放於房間收藏。

▲皮卡丘迷絕對要收藏的T-Shirt和吊飾。（圖／翻攝自IG@tb_project）

3.Supreme X Stone Island短褲

於3月登場的重磅聯名，不但炒賣價高的可怕，也有廣大的討論聲量，而該系列的全黑棉短褲，非常適合夏天穿，並且這件的設計，採用舊處理，整體看來非常有質感，入手了絕對不會後悔，炒賣價為美金324元（約台幣9,700元）。

▲Supreme X Stone Island系列短褲。（圖／翻攝自StockX）



4. Yeezy Boost 350 V2「Black」

即將於6／7登場的黑魂Yeezy Boost 350 V2，絕對是近期鞋款發售的重點之一，而且這款是以側邊半透明的設計，取代原本的「SPLY-350」字樣，並預計是以限量的形式販售，售價為台幣8,800元。

▲備受期待的黑魂Yeezy Boost 350 V2。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

5.星巴克酷黑隨行杯系列

近期，香港星巴克發行許多全黑的商品，像是環保吸管以及這次的隨行杯，這其中的原因，除了要引起大家的興趣之外，絕對是為了提倡環保，畢竟，香港的星巴克，已經禁止使用塑膠吸管了，所以各位潮流達人，不妨考慮購買全黑的隨行杯，也可以帥帥的出門哦！

▲星巴克酷黑隨行杯。（圖／翻攝自IG@starbuckshk）

▲全黑的環保吸管也非常帥。（圖／翻攝自IG@starbuckshk）

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