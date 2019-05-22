想減肥成功必知的6個小常識！餓肚子是大忌　無糖沒幫助

▲想要瘦身成功，正確觀念先要有！（圖／翻攝自IG@3.48kg、許瑋甯FB）

記者張毓容 / 綜合報導

有人說，減肥瘦身是女人一輩子的事業，還真沒說錯，許多女生從青春無敵的少女時代到當了媽、當了姨都還在跟減肥奮鬥，但很多人都缺少了關於瘦身的正確觀念，總是聽到什麼試什麼，盲目亂減肥，導致瘦身效果不彰，甚至還越減越肥！快來檢查看看下面這6個關於瘦身的必知小常識，妳忽略了哪幾個？





▲近來瘦身有成的小禎曾透露，瘦身有個大原則：不能讓自己挨餓！（圖／翻攝自小禎FB）

1.不要讓自己太餓

對於瘦身大家都知道，基本原則就是「少吃多運動」，也因此很多人都會在減肥時減少飲食的份量，更不敢在三餐以外的時間吃東西，就算肚子餓了也苦苦逼自己忍著，但你知道嗎？減肥時千萬不能挨餓！挨餓不僅可能讓你減肥失敗，還容易越減越胖！

大家一定都有過這個經驗，當你在肚子很餓的時候，什麼都想吃，不自覺會買一大堆食物，要是吃不下就會覺得可惜、浪費，最後就會硬塞或是打包帶回家，不知不覺中吃下過多份量的食物，吃完後才又開始後悔。像是近來瘦身有成的小禎就曾透露，她隨身都會攜帶小蘇打餅乾或口袋餐，在每餐間隔之間有點餓的時候，會拿來稍微止饑，就能避免因為太餓而吃下過量食物的狀況發生。

2.練習每餐少吃一口

從今天開始，每次用餐時告訴自己少吃一口，一天就可以少吃進75卡路里，一年大約可以少掉約3.5公斤體重。雖然數字看似不多，但養成了這個習慣，也能幫助讓食量穩定，不容易失控，就不會常常攝取過多的食物和熱量了。





▲重口味的飲食習慣容易讓人發胖。（圖／翻攝自Pexels）

3.戒掉飲食重口味的習慣

現代人飲食重視美味，更有許多人偏好重口味，越鹹香甜辣越好，但這樣的飲食中通常使用了許多調味料，而這些調味醬料裡通常含有過多的鹽份和糖分，當你吃進這些醬料的同時，也吃進了過量的鹽或糖，不只容易造成水腫，更讓你不知不覺中吃進許多熱量。

4.營養均衡比卡路里更重要

想瘦身的人常常陷入只關心攝取了多少卡路里的陷阱裡，斤斤計較每一口吃下的熱量，但其實比起食物的熱量多少，你更該注意飲食是否均衡！要確保飲食中含有碳水化合物、蛋白質和脂肪等，通過補充所需的營養，讓身體有較長時間的飽足感，同時也為身體提供充足能量，才能使瘦身有更好的效果。





▲多喝水好處多多，更能有益於瘦身。（圖／翻攝自Pexels）

5.多喝水不只是說說

多喝水雖然有點老生常談了，但多喝水的好處實在太多了，尤其對女生、在減肥的人而言，更為重要，就連許多女星如小S、李冰冰、Selina任家萱都曾透露靠喝水維持身材！水喝得夠多，不只可以幫助消化、排毒，喝溫熱水更能讓身體發熱，促進新陳代謝，幫助身體燃燒更多卡路里，更重要的是，喝水還有一個有助於瘦身的好處－增加飽足感，自然就不容易吃下過量的食物。

6.無糖汽水和減肥零食並無助於減肥

被認為發胖萬惡元兇之一的汽水、零食，雖然現在市面上有無糖版，但可別以為喝無糖汽水、吃無糖的減肥零食就不會胖！研究指出，其中所含的人工甜味劑會干擾人體本身的糖代謝，並改變腸道菌叢，造成脂肪堆積，其實並沒有我們所以為的「減糖瘦身效果」，反而因為「無糖」的印象讓人放心，而更容易造成過量攝取。

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