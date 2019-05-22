韓妞搶破頭！蘭蔻推出水蜜光唇膏，打造想親吻雙唇

▲蘭蔻推出超潤蜜光唇膏，一抹飽滿嘟翹。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

隨性的法國女人，她們的美就像是天賦，無須費心裝扮。國際彩妝創意總監Lisa Eldridge將這種隨性風格打造出前所未有水亮蜜光唇彩，三大精油與頂級抗老成份完美調合，一抹雙唇立體飽滿，據說南韓、大陸一推出就賣到缺貨。

▲模特兒使用的#168番茄紅，非常襯膚色。（圖／記者曾怡嘉攝）

蘭蔻運用珍稀玫瑰修護精油深層修護雙唇，讓乾燥雙唇瞬間飽滿澎潤，並且揉合「胡桃精粹油」強化潤澤度，讓雙唇水嫩透亮的「柑橙精油」提升唇部光澤感。下重本用三大頂級護唇精油深度滋養嬌嫩的唇部肌膚。

▲光是試在手上就超滑順，恰到好處的水亮感。（圖／記者曾怡嘉攝）

令人驚艷水潤質地中更蘊藏蘭蔻頂級抗老成份「普拉絲鏈 Pro-XylaneTM」能重建修復唇部肌膚，使唇膏能均勻滑順延展、並立即化為輕柔水亮色澤，除了增添好氣色，更是一支隨身攜帶的玫瑰蜜唇膜。

▲溫柔小姐姐的豆沙色調，模特兒使用的是主打色#232。（圖／記者曾怡嘉攝）

太光亮的唇彩已經落伍，渾然天成水光唇才是夏季流行，添加蘭蔻獨家3D閃耀光感因子」，將耀眼色彩與細膩光影完美交融，能全面映射光線，剛剛好的亮澤感正中女生「我沒刻意，卻那麼美」的氛圍。

▲蘭蔻 絕對閃耀水蜜光唇膏，16色，1,100元。

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