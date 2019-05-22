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星．上妝／詢問度破表！人間香奈兒 Jennie的貓眼5變化

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▲▼jennie貓眼5變化。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie本人是行動眼妝教科書，她的眼妝總引起大批粉絲仿效。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

南韓女團BLACKPINK中的團寵Jennie，以一張高級厭世顏著稱，被網友狂讚的貓樣外型加上肉肉臉，不笑的時候眼睛自帶傲氣，笑起來的圓圓臉更是可愛。她的五官和其他女星比起並不特別突出，但上妝後的可塑性超強，尤其是每次現身的慵懶貓眼都躍上熱搜排行榜。

▲▼jennie貓眼5變化。（圖／翻攝自IG）

飛揚貓眼線

Jennie的素眼其實偏圓，為了展現慵懶貌，她的眼妝基本畫法就是利用眼線將眼型拉長，首先以棕色眼影塗滿眼窩，眼尾往上拉45度眼線，即可打造出少女般的俏皮感。

▲▼jennie貓眼5變化。（圖／翻攝自IG）

環繞眼線

上下眼皮以棕色眼影打底，使用極細黑眼線框住整個眼型，眼尾後1/3加重咖啡色眼影暈染，眼睛後1/2貼上假睫毛，打造眼尾加重的眼妝，打造又長又圓的迷人貓眼。

▲▼jennie貓眼5變化。（圖／翻攝自IG）

清純貓眼

她的眼型可塑性很高，眼皮以淺米棕色打底做出輪廓，順著眼型拉長眼線改變印象，接著加強眼睛縱幅，刷出根根分明上睫毛。

▲▼jennie貓眼5變化。（圖／翻攝自IG）

雙色煙燻眼

使用深淺雙色眼影做出眼部的立體感，上眼皮前1/2畫上淺色打亮，後1/2則用灰黑畫出小眼燻，讓眼睛瞬間放大變有神。

▲▼jennie貓眼5變化。（圖／翻攝自IG）

大面積煙燻

很多女星畫大片煙燻都會歪掉，但在Jennie的眼睛上卻很合理，她眼睛偏腫拋，深色若只畫在眼褶內則容易被吃掉，舞台上她常畫這種大片暈染，睜開雙眼就是完美範圍，幫助眼睛奇蹟放大。

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關鍵字：

jennie, 眼妝, 貓臉, 高級臉
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