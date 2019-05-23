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專屬鋼鐵人的Air Jordan 1　鞋底印上「I♥U 3000」，漫威粉好想收藏

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編輯／Duke

當今的限量鞋，貨量越來越大，對於不喜歡撞鞋的朋友來說，是一件非常頭痛的事情，所以才會有客製球鞋的崛起，其中，來自洛杉磯的Kickstradomis Customs，便是一家厲害的球鞋客製店，近期，他們將一雙Air Jordan 1，改造為小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）專屬的「鋼鐵人」配色，並寫上《復仇者聯盟4：終局之戰》的經典台詞「I Love You 3000」。

▲Air Jordan 1「Iron Man」球鞋。（圖／翻攝自Kickstradomis Customs、Hot Toys FB）

▲Kickstradomis Customs打造「鋼鐵人」配色的鞋款。（圖／翻攝自Kickstradomis Customs）

該鞋款以小勞勃道尼飾演的東尼史塔克（Tony Stark）為設計主題，是Kickstradomis Customs的最新作品之一，這雙鞋採用「鋼鐵人」經典的紅金配色，並用Nike Swoosh作為反應爐，其餘的細節還有「Stark Industries」、「鞋底的復仇者聯盟標誌」以及「I Love You 3000」。用心滿滿的設計，一定會讓許多漫威（Marvel）迷，再度哭紅雙眼。

▲Air Jordan 1「Iron Man」球鞋。（圖／翻攝自Kickstradomis Customs、Hot Toys FB）

▲Air Jordan 1「Iron Man」球鞋。（圖／翻攝自Kickstradomis Customs、Hot Toys FB）

▲Air Jordan 1「Iron Man」球鞋。（圖／翻攝自Kickstradomis Customs、Hot Toys FB）

▲細節處包括Nike Swoosh反應爐、Stark Industries、I Love You 3000以及鞋底復仇者聯盟標誌。（圖／翻攝自Kickstradomis Customs）

目前這雙限量的Air Jordan 1「Avengers」鞋款，已經可以於Kickstradomis Customs官網購得，售價為美金800元（約台幣24,000元），喜愛鋼鐵人與Jordan鞋款的朋友，可以趕緊到官網購買哦！

另外，香港玩具商Hot Toys推出鋼鐵人版的無限手套，也是一個值得收藏的周邊，畢竟，這個手套在電影裡的表現，應該是最讓影迷津津樂道的片段，所以有購買鞋子的朋友，也可以考慮一下此款無限手套。

▲Air Jordan 1「Iron Man」球鞋。（圖／翻攝自Kickstradomis Customs、Hot Toys FB）

▲鋼鐵人版無限手套。（圖／翻攝自Hot Toys FB）

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關鍵字：

AirJordan, 鋼鐵人, 小勞勃道尼, 東尼史塔克, ILoveYou3000, 復仇者聯盟, 漫威, 客製
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