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好搭又不用熨燙　懶女孩多買點「皺皺服裝」吧

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除了從色彩著手季節感的衣著之外，材質的選擇也是另一個在夏天可以為穿搭做變化的重點。透氣又吸汗的棉麻衣料是不少人在炎炎夏日經常穿著的衣服面料，但簡約的單品似乎不能滿足許多想表現造型感的女生們。

那麼，不妨就利用近期日本許多品牌相繼推出的「皺皺」服裝來簡單打造出夏日亮眼的裝扮吧。

▲皺皺服裝。（圖/FACY 提供）

刻意將布料以如同衣服被擠在衣櫃深處，剛被拿出來時的皺皺樣貌呈現。這一類的衣服絕對不能熨燙，細微密集的皺褶就是特色所在。面料的皺皺痕跡不僅擁有渾然天成的空氣感，還能傳達處夏日午後的慵懶氛圍。參考以下單品，快搶先一步入手日本正流行的皺皺服裝。

皺皺上衣

▲皺皺服裝。（圖/FACY 提供）

▲皺皺服裝。（圖/FACY 提供）

寬版的皺褶設計可以削弱凌亂的衣著氛圍，營造出類似蕾絲拼接的感覺，搭配上裙裝隨即表現出可愛的女孩印象。而以麻料為底的皺皺服裝則是讓整體穿搭呈現慵懶氣息，以垂墜感的落地長褲相搭就相當有完整感。

皺皺長裙

▲皺皺服裝。（圖/FACY 提供）

▲皺皺服裝。（圖/FACY 提供）

在各式的皺皺服裝中，長裙是最多日本品牌推出的單品。類似百褶的皺褶呈現於裙襬上讓整體造型更加有著輕鬆寫意的衣著感受，再搭配上輕盈透薄的材質，透過身體的律動讓皺褶長裙不僅充滿夏日情調，也飄逸著不造作的女人味。

皺皺洋裝

▲皺皺服裝。（圖FACY 提供）

▲皺皺服裝。（圖/FACY 提供）

若你也認為緞面洋裝太女孩的感覺無法在日常頻繁穿搭，而棉質的長板 T-shirt 沒搭配好顯得毫無精神感的話，這個夏天就選擇皺褶設計的單品來著手洋裝穿搭吧。 棉料材質在夏日炙熱陽光下表現剛剛好的透薄感，加上皺褶的設計則能適時地表現出大人感的慵懶，也可表達好感度極佳的清爽印象。

Photo : BAYCREW'S, KBF, WEAR

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關鍵字：

FACY, FACY Ladies, 皺皺服裝
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