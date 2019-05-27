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甩開你對POLO衫的老派印象！推薦3個經典品牌舒適兼具高質感

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源自於歐美上層社會運動馬球的「Polo Shirt」，現早已成為不少人喜愛於日常中穿著的休閒服飾。將襯衫的衣領與 T-shirt 結合，略為正式卻又瀰漫休閒氛圍，而其雅緻舒適的外表與功能也早已是經典穿著的典範。

邁向炎熱夏季的此刻，不妨透過本篇介紹的三款日本品牌的「Polo Shirt」穿搭，替日常換上與眾不同的造型。

1. AURALEE

▲經典Polo衫。（圖／FACY 提供）

旨於追求工藝與美學的 AURALEE，以寬鬆輪廓及流暢線條呈現其獨特簡約設計，讓 Polo Shirt 不再被視為老態印象！落肩及寬幅設計讓衣服與身體間存有餘裕空間達到舒適感受，而透過鮮豔色彩呈現春夏活力也是AURALEE拿手好戲。

▲經典Polo衫。（圖／FACY 提供）

2. DECENTE PAUSE

▲經典Polo衫。（圖／FACY 提供）

來自日本的設計品牌 DECENTE PAUSE 常以運動科技素材打造日常服裝，除了機能性外舒適感當然也不在話下。利用 MANARD FLEXILE KNIT 提供吸汗快乾的功能在高溫下完全不感到困擾，而大地色系的色彩無論搭配灰黑長褲或純白短褲都能輕鬆呈現自然穿著！

▲經典Polo衫。（圖／FACY 提供）

3. mature

▲經典Polo衫。（圖／FACY 提供）

服裝品牌 mature 其實是來自另一日本品牌 maillot 的高端支線，利用更高質感素材與縫紉技術呈現 maillot 對於服裝堅持的完整面貌。版型介於寬闊與合身間，無論紳士感或休閒風格都能完美詮釋。而將酒紅上身搭配卡其寬褲及寬沿棒球帽，更是略帶成熟的完美休閒穿搭。

▲經典Polo衫。（圖／FACY 提供）

Photo : strato

Text : Wei Chang

關鍵字：

FACY, FACY Men's, 經典Polo衫
fashion.net

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