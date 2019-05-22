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安溥：保養品用「按」的最有效　有時不洗臉肌膚反而更好

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▲▼安溥代言德國世家。（圖／品牌提供）

▲安溥接下第一個保養代言。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

安溥首度接下德國世家代言，笑稱之前不接代言，是因為要不到保養品的檢驗單，因為要介紹給別人，標準自然高一些。她保養首重功能性，挑選產品更是直接看成分，完全是理性判斷，唯獨對肥皂、蠟燭難以抗拒，只要是好聞的木質調，就會忍不住掏錢，不過現在這個症狀好很多。

▲▼安溥懷孕後首次公開現身，出席德國世家全新代言人記者會、德國世家產品。（圖／記者屠惠剛攝）

▲一身隨興黑色穿搭，肚子微微隆起依然纖細。（圖／記者屠惠剛攝）

適當的不保養

安溥分享：「從小就是只要任何事情為難我，就會報復性的什麼都不肯做。」像是長痘痘她就索性不洗臉，反正洗了也沒用，她笑稱30歲前都走這個路線。她這樣的做法，也被皮膚科醫師認證，肌膚不需過度清潔，油水不平衡是因為適應不良外在變化或刺激，有時都不管它，才能讓肌膚自然代謝。

▲▼安溥懷孕後首次公開現身，出席德國世家全新代言人記者會、德國世家產品。（圖／記者屠惠剛攝）

▲懷孕後的她，整個人變得更柔軟。（圖／記者屠惠剛攝）

看成分挑選保養品

她笑稱自己是個書呆子，挑選保養品都是看成分一個一個查，大部分的人都不會過問成分怎麼來？或是用了這個成分，肌膚需要付出什麼代價？像是小時候容易出油長痘，進而認識清涼顆粒，也就是塑膠微粒，打從那時開始就用肥皂洗臉了．

▲▼安溥懷孕後首次公開現身，出席德國世家全新代言人記者會、德國世家產品。（圖／記者屠惠剛攝）

▲和主持人黃子佼幽默互動。（圖／記者屠惠剛攝）

保養「手法」很關鍵

保養品能用少就不用多，能用保水就不用控油的，當肌膚不穩定，需要給一點時間回復穩定。她分享注重手法能讓保養更有感，像是清潔前會先用熱水把雙手弄暖，用手的熱度打開毛孔，再開始洗臉。保養品別用抹的，反而該用按的，用掌心順著肌膚紋理推進去，營養才能被完整吸收。有時候不需要花錢，需要改變的是手法。

▲▼安溥懷孕後首次公開現身，出席德國世家全新代言人記者會、德國世家產品。（圖／記者屠惠剛攝）

▲安溥愛用玫瑰日霜和律動甘露，幫助穩定並改善膚況。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：

安溥, 保養, 德國世家
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