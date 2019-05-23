韓妞狠甩20公斤肥肉變正妹！最難減下半身全靠這5點

很多下半身肥胖的女孩總是特別難瘦下來，看看這位小姊姊，不僅成功瘦下20公斤，連難瘦的下半身也逆襲成大長腿，一起看看她的減肥技巧！

＃澱粉、高熱量食物忌口

飲食管理的部分，小姐姐說像是澱粉、醣類基本上完全不能吃，因為這兩種食物在體內特別容易轉化成脂肪、囤積在下半身，所以想要瘦下半身的話，最好乖乖忌口！

>>這些可以多吃

小姐姐在減肥期間嚴格規定自己每天要吃3種以上蔬菜，另外肉類、幫助消化的膳食纖維也可以多吃，合成、加工肉類則完全不碰，只吃原物狀的肉。

＃比起體重、體脂更重要

很多女孩一昧減重都只關注數字，其實肌肉量增加、體重也會增加，但有肌肉的話身材曲線才會變得更好看！小姐姐特別說不要太計較體重數字，真正要看的是體脂，減脂與增肌才是關鍵！

＃不要讓自己忍到肌餓

如果減肥每天都在挨餓，不僅很痛苦，也會讓身體吸收過多熱量，反而更不利於減肥！小姐姐說減肥期間肚子餓的話，其實會以天然、健康食物來當成零食，像是天然果乾、穀物片、黑芝麻奶昔等低GI食物，熱量低又不胖！

＃全身性運動不一定好

像是跑步等全身性運動瘦身快，但像小姐這種下身肉肉的身材，曲線依舊一樣不會變好，小姐姐建議下半身肥胖的人，應該先以飲食管理減脂，接著透過運動改善身形，雙管齊下才是最棒的方式！

＃排毒果汁消水腫



很多下半身肥胖都只是水腫，所以小姐姐特別注意消水腫，飲食一律以「低鹽分」為主，甚至會用湯匙挖掉醬料，另外也常常自製「排毒果汁」排出多餘水分與毒素，像奇異果、酪梨、鳳梨、番茄、芹菜等都是不錯的選擇。

最後附上一支小姐姐的伸展教學影片，做完運動後不要忘記伸展、拉筋，除了放鬆肌肉之外，更可以幫助消水腫！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@dano.fit

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