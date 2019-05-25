你買對了嗎？5種腳型挑選適合的高跟鞋技巧　再也不怕磨腳

每次穿高跟鞋都會磨腳嗎？雖然說近幾年流行老爹鞋，但是有時候還是需要高跟鞋撐場面，今天就看看不同腳型要怎麼選適合的高跟鞋，穿對不僅顯腿長，而且再也不累腳、不磨腳！

>>高跟鞋高度：

一般來說，高跟鞋跟高落在4～6cm是一般人較可接受的高度，不容易累腳、穿起來也有修飾腿型的效果！8～10公分的鞋跟則最顯腿長，但相對較難穿、且對腿部壓力非常大，偶爾穿是可以，但建議隔天一定要換成平底或低跟鞋（3cm左右最符合人體工學），讓雙腳放鬆。

>>高跟鞋看腳型選擇：

首先，先根據下圖比對自己的腳型，根據腳型挑選適合的高跟鞋。

＃埃及腳型

特徵為大姆趾比其它四趾長，是最普遍的腳型，建議可選擇楦頭偏窄的款式，或是尖頭鞋都會很適合！

＃羅馬腳型

5隻腳趾長度幾乎相同就是羅馬腳最大特徵，挑選高跟鞋時建議選擇楦頭較大的款式，像是圓頭或方頭、避免楦頭窄的尖頭款式，可以減緩磨腳的問題。

＃希臘腳型

希臘腳其特色為第二趾比其餘四趾長，如果是這種腳型的話，鞋子款式選擇不受限，建議注意腳後跟磨腳情況即可，除後跟之外幾乎不會有磨腳的問題！

＃德國腳型

除了大姆趾之外，其餘四趾長度幾乎相同就是德國腳，適合楦頭稍微窄一點的款式，像是微尖頭、不要太尖的杏仁頭鞋型，另外要注意的是鞋子的鞋面寬度，穿起來會更舒適。

＃凱爾特腳型

凱爾特腳並不常見，特色是第二趾長度最長，另外大拇指與第三趾長度幾乎相同，這種腳型建議的款式跟德國腳型一樣，可以選擇微尖頭、楦頭偏窄的鞋型，只有鞋面寬度要更注意。

>>腳背寬、肉肉怎麼選：

腳背寬、或是腳背肉肉的話，跟楦頭無關，而是要注意鞋面寬度一定要夠，楦頭當然也不能太短，空間不夠的話會擠到肉！只要注意這點、就算是腳背肉肉也可以穿尖頭鞋！

最後如果有磨腳的情況，千萬不要勉強，可以在鞋內側磨腳處貼上OK繃（貼在腳上的話容易掉）、或是專用鞋墊，來減輕摩擦，希望大家都可以好好、美美的穿高跟鞋喔！

文／美人圈 圖／翻攝自chuu、Twitter、cherrykoko、66girls

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