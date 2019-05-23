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《我們是真正的朋友》大小S四姊妹「凍齡美貌」實力圈粉

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▲▼大小S、范曉萱、阿雅奇蹟凍齡術。（圖／翻攝自微博）

▲節目宣傳照出爐，四人美的不科學。（圖／翻攝自微博/我們是真正的朋友，以下同)

記者曾怡嘉／綜合報導

陸綜《我們是真正的朋友》熱播，大家除了被大小S、范曉萱、阿雅相愛相殺的友誼感動外，更讓人吃驚的是四人的顏值狀態依然高標，步入40歲卻活出了20歲樣貌，歲月幾乎沒在她們身上留下痕跡，怎麼辦到的？一起來看看她們各自的獨門保養術！

▲▼大小S、范曉萱、阿雅奇蹟凍齡術。（圖／翻攝自微博）

▲綁著辮子的大S，彷彿回到了流星花園時的杉菜。

大S

她曾在訪問中提及，用最簡單的方式對待皮膚，平常只抹精華液，會視肌膚狀況疊上乳液或是乳霜，個人比較不愛厚重質地，喜歡無油分的保濕產品，清爽的凝膠質地是首選。除了臉部保養，作息盡量回歸正常，不熬夜之後覺得肌膚狀況變得更穩定了。

小S

對眉毛是否對稱有強烈要求的小S，對於保養一絲不苟，每天整臉擦晚保養品後，一定會對著鏡子假笑，檢視肌膚哪裡有紋路或是乾燥，這時候會再局部濕敷。想維持好狀態，她還會搭配運動排毒和喝溫熱水，女生水一定要喝夠，這樣肌膚才會漂亮。

▲▼大小S、范曉萱、阿雅奇蹟凍齡術。（圖／翻攝自微博）

▲四人20多年的第一次合體出遊，就獻給了實境真人秀。

阿雅

年紀越大越美的阿雅，最重視卸妝清潔，會使用有機卸妝油來清除臉上妝容，不僅如此連保養品也偏好有機天然，不添加化學成分最好。塗抹保養品會搭配雙手輕拍與適度按摩，只要保濕做足了，肌膚就沒有大問題。除了多喝水，也會自己頓燉銀耳湯，長期喝下來肌膚真的不會垂。

范曉萱

四人之中唯一未婚未生的范曉萱，驚人的少女顏值竟成熱搜關鍵字。她一年四季只用冷水洗臉，最重視眼周肌膚保養，防患未然是很重要的。除此之外，飲食也會攝取好的油脂，像是堅果富含不飽和脂肪酸，可以有效補充平常吃素所帶來的脂肪酸缺失。而且堅果中豐富的維生素，能讓肌膚摸起來細緻光滑。

▲▼大小S、范曉萱、阿雅奇蹟凍齡術。（圖／翻攝自微博）

▲緬甸之旅完成了四人心中多年心願。

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關鍵字：

我們是真正的朋友, 大S, 小S, 范曉萱, 阿雅
fashion.net

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