胖都是因為水腫！營養師：「3大消腫食物」吃了有用

▲吃入口的東西要注意，鹽分太多容易導致水腫。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

編輯 / Lily

明明吃不多，一早起床發現雙臉浮腫，站在體重機上還重了1kg，怎麼回事？原來都是因為水腫作祟。水腫絕對不是因為你睡前喝水，大多數因為口味重鹹，體內鈉離子太多，導致體內電解質不平衡。

水腫更該補充水分

飲食或是生理期造成的水腫，可以靠補充水分、飲食避免重口味來解決，一般人都以為多喝水會水腫，除非真喝過量，導致水中毒，否則以每人每天2000~3000cc的飲水量，多餘水分也會藉由汗水和尿液排出體內，大可不需擔心。

3大消腫食物

營養師表示，除了多喝水，以下3種食物多攝取也能助你速速甩開水腫。芹菜含鉀，能幫助身體排出多餘水分，避免水分滯留，海帶則是含碘，幫助促進血液中的脂肪代謝，也含鉀能幫助排除滯留水分，小黃瓜含鉀，又有利尿功能，幫助身體放水。

消水腫飲品推薦

如果平常攝取不到以上食物，又想要快速消水腫，可以去便利商店購買能幫助身體排水的玉米鬚茶、薏仁水、紅豆水等，又或是乾脆早起時喝一杯黑咖啡，都能快速將多餘水分排出體內。許多女藝人更會把紅豆薏仁水當作日常飲品，中醫師觀點表示，和紅豆比起，赤小豆味甘酸，性平，顏色暗紅有明顯的白色線條，消腫功能更好。

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