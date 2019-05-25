粉餅竟是補妝地雷！夏季「不脫妝5秘技」，超過一半的人不知道

▲在豔陽下完美持妝，才是真功夫。（圖／IG/ponymakeup）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

為什麼有人能完美持妝，有的人一出門就是災難呢？仔細研究原來只要做好5件事，就能有效防止脫妝，趁夏季來臨前趕快學起來！

1．妝前保濕要做足

夏季過度控油，反而會分泌更多油脂。這時該做好保濕，妝前肌膚保水一定要做足，一來可以使底妝服貼，二來幫助肌膚油水平衡，降低脫妝率。

▲底妝服貼到就像第二層肌膚。（圖／翻攝自IG/ponymakeup）

2．底妝薄透自然

夏季打底簡單化，善用妝前矯色乳幫助減少粉底液用量，除非有大瑕疵必須遮，其餘部位以粉底液輕輕推過就好，即使是脫妝也無大礙。

▲美容大王大S外景，隨身小風扇伺候。（圖／翻攝自微博/我們是真正的朋友）

3．肌膚降溫降低出油率

彩妝老師和藝人都曾公開分享，想要不脫妝就在冷凍庫裡放一條乾毛巾，熱的時候可以披在肩上幫助降溫，當肌膚溫度降下來，底妝自然能擋久一點，或是小涼扇隨身帶。



4．補妝別用一般粉餅

當發現脫妝，第一件事先用吸油面紙將臉上油分吸掉，接著再使用氣墊粉餅或是蜜粉餅補妝。氣墊粉餅能做出透亮貼膚妝感，即使拍在有殘妝的肌膚上也不怕厚粉；蜜粉餅是輕薄霧感，能中和臉上油光並幫助遮飾局部小瑕疵。

5．先擦殘妝再補妝

補妝前建議使用保濕噴霧補水，用面紙將殘妝按壓一下，又或是手邊剛好有乳液，可以藉由裡面的「油分」卸妝，類卸妝乳的概念。臉上殘妝擦掉後，再選擇適合的產品補妝。

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