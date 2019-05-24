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《小魔女DoReMi》推出20週年「變身器粉餅」！7色音符少女心噴發

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編輯 ／Ann 圖／翻攝自BANDAI、小魔女DoReMi

日本動畫《小魔女DoReMi》自1999年開播，時光流逝已經滿20年歷史，絕對是不少7、8年級女孩的共同回憶。近日日本品牌BANDAI CreerBeaute就為了20週年量身打造「變身器蜜粉餅」，超可愛外型一定能激發妳的少女心，馬上手刀開搶！

▲小魔女DoReMi。（圖／翻攝自BANDAI、小魔女DoReMi）

《小魔女DoReMi》在今年（2019）正式邁入20週年，日前官方也正式宣佈，將在明年推出「20週年紀念電影」，讓粉絲們重溫童年。日本美妝品牌BANDAI CreerBeaute就搶先發售了周邊商品「變身器蜜粉餅」（約台幣1,320元），忠實觀眾們應該都知道，這就是小魔女們第二代變身器，只要擁有它，一邊說出咒語「霹靂卡霹靂拉拉波波莉娜貝貝魯多」就能華麗變身了！

▲小魔女DoReMi。（圖／翻攝自BANDAI、小魔女DoReMi）

並且「變身器蜜粉餅」的造型超級逼真，美麗的7色音符搭配粉色外殼，打開之後，就是主角蜜粉餅了。特別使用了五色蜜粉，藏著每位主角的代表色。同時富含美容成分包括蘋果、鼠尾草、山金車花、羅馬甘菊、錦葵花，讓妳在上妝的同時，妝感清透自然，有效校正膚色，也細心呵護皮膚。

▲小魔女DoReMi。（圖／翻攝自BANDAI、小魔女DoReMi）

▲小魔女DoReMi。（圖／翻攝自BANDAI、小魔女DoReMi）

▲小魔女DoReMi。（圖／翻攝自BANDAI、小魔女DoReMi）

另外小巧造型適合攜帶，拿出來補妝時，是最吸睛的小物。喜愛《小魔女DoReMi》的粉絲們，這款變身器一定要收，目前官網已開放預購至6月26日止，感興趣的朋友可以多加留意。

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關鍵字：

日本, 動畫, 小魔女DoReMi, 變身器, 粉餅, 美妝
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