5個特徵證明你是「外向型內向人」　很嗨只是怕冷場、突然安靜≠心情不好

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自我介紹時會用內向或外向，來形容個性，不過你有沒有過疑惑，覺得自己好像不完全屬於哪一邊，雖然在外人眼中，你開朗活潑又熱情，但其實心裡知道，自己並不是那麼外向的人，如果有就代表，你是屬於「外向型內向」（extroverted introvert ）人。

這類人會有以下五種特徵，常常在人前很嗨像瘋子，但又會有令人疑惑的舉動，比如突然安靜、不愛社交、不想交談只想一個人，來看看你是不是這種人吧！

▲你是外表嗨實際上內向的人嗎？（圖／翻攝自《舉重妖精金福珠》劇照）

1. 看起來很嗨，其實只是超怕冷場

每次朋友聚會，你總是最嗨的那個，負責炒熱氣氛、開話題、搞笑，其實你並不是嗨咖，只是超怕冷場，一尷尬你就會像焦慮症發作一樣，所以只能一直當那個很嗨的人。

▲怕尷尬怕到極點，所以一直擔任炒熱氣氛角色。（圖／翻攝自《奇怪的搭檔》劇照）



2. 社交是件矛盾的事

外向型內向者很矛盾，內心其實喜歡一個人，在人群之中也很會找空檔獨處，但也會有寂寞的時候，出門社交只是想享受熱鬧氣氛，並不代表真的想交朋友，因此如果有人來搭話，多半時候都會選擇躲開。

▲就算在人群裡，也會想找個角落自己享受氣氛。（圖／翻攝自《奇怪的搭檔》劇照）

3. 聊得來≠我們合得來

在別人眼中的你，很健談也很好聊，不管跟誰都能講上幾句，其實也是個性使然，你不太會在對談中，表現出無聊、冷淡的反應，就算是沒意義的內容，也會盡量表現出感興趣的樣子，其實聊天當下，大腦是一片空白的神遊狀態。

4. 表達友善是因為不愛爭執

外向型內向者不是好惡分明的人，跟誰都能當朋友，就算是不喜歡的人，也能釋出友善，其實是因為心裡不愛爭執，所以不會拒絕也不會直言說討厭，平時不會主動找那些（實際上）合不來的人，但若對方來攀談，也不會表現不耐煩。

5. 突然沉默不是心情不好

這類型的人能量十足，但很容易沒電，最明顯表現在你們會突然安靜，可能是一大群朋友出門，嗨了一整天後，到了傍晚就會忽然沉默，變得話不多也不太搭理別人，其實不是心情不好，只是在充電罷了。

▲很能嗨但也很容易沒電。（圖／翻攝自《舉重妖精金福珠》劇照）