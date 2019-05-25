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史上最潮零食！藤原浩 X 模範生點心麵製作ING　看來要全面缺貨了

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編輯／Duke

來自日本的潮流大師藤原浩，對於潮流文化的推廣，大家有目共睹。近期，藤原浩也致力推廣「The Conveni」企劃的潮流便利商店，而藤原浩日前接受訪問時，表示他將會為某個知名點心，設計全新的包裝，下面帶各位介紹。

▲藤原浩X模範生點心麵。（圖／翻攝自IG@theconveni、@denimby、fujiwarahiroshi、點心餅研究所-優雅食FB）

▲左邊為藤原浩。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

藤原浩會提到設計包裝的合作，是在外媒《DOCUMENT》一則藝術訪談中的內容，村上隆大師提到去年藤原浩與《Pokemon》合作的商品後，藤原浩才自己說：「我正在製作模範生點心麵的包裝，就是能在便利商店看到的那種，雖然很普通，但我最近滿喜歡製作這樣的小東西，不過，我近期也有其他大型計畫，這對我來說，算是一種平衡吧」。

▲藤原浩X模範生點心麵。（圖／翻攝自IG@theconveni、@denimby、fujiwarahiroshi、點心餅研究所-優雅食FB）

▲藤原浩將為模範生點心麵製作新包裝。（圖／翻攝自點心餅研究所-優雅食FB）

看完以上的訪談，大家應該會對這個新包裝，非常期待吧？畢竟，模範生點心麵加上閃電標誌，光是用想像的，就讓人很期待，不過，目前尚未得知，這是否為日本限定，倘若將來推出的話，有很大的可能性，會於藤原浩開設的The Conveni推出哦！

▲藤原浩X模範生點心麵。（圖／翻攝自IG@theconveni、@denimby、fujiwarahiroshi、點心餅研究所-優雅食FB）

▲倘若發售，應該會於The Conveni上架。（圖／翻攝自IG@theconveni）

而在藤原浩與模範生點心麵聯名之前，The Conveni就曾推出與Kuppy Ramune糖果的商品，而且除了袋子上有著閃電的標誌以外，就連包裝用的紙箱也有，對於喜歡藤原浩的朋友來說，能來到The Conveni購物，應該會非常滿足，其售價1包為日幣180元（約台幣50元）、購買1箱20包售價為日幣3,600元（約台幣1,000元）。

▲藤原浩X模範生點心麵。（圖／翻攝自IG@theconveni、@denimby、fujiwarahiroshi、點心餅研究所-優雅食FB）▲藤原浩X模範生點心麵。（圖／翻攝自IG@theconveni、@denimby、fujiwarahiroshi、點心餅研究所-優雅食FB）

▲The Conveni與Kuppy Ramune糖果合作。（圖／翻攝自IG@theconveni）

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關鍵字：

藤原浩, 模範生點心麵, 村上隆, 日本, TheConveni, 潮流便利商店, 聯名
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