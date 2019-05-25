fb ig video ETtoday search mobile

皮卡丘、伊布瞇瞇眼趴枕頭好萌！南韓寶可夢新品　又讓人想敗家

> >

編輯／Ping　圖／翻攝自IG@lotteria_kr

這幾年「寶可夢」的熱度持續燃燒中，近期又因為真人版電影《Pokémon：名偵探皮卡丘》的上映，讓皮卡丘的人氣直線飆升，這股熱潮也使許多品牌、商家們紛紛推出周邊。南韓速食店LOTTERIA當然也不會放過這個機會，推出一系列超可愛的寶可夢商品，讓最近要去南韓旅遊的你們，又多一個敗家的理由啦～

＃伊布、皮卡丘款抱枕

此次LOTTERIA推出兩款超萌的抱枕，分別是戴著藍色睡帽的皮卡丘，以及戴著粉紅色眼罩的伊布，瞇瞇眼趴在枕頭上的樣子，瞬間融化一票人的心，讓人看著看著不自覺的也跟著睏了呢～看來只好抱緊處理了。

▲南韓皮卡丘周邊。（圖／翻攝自IG@lotteria_kr）

▲南韓皮卡丘周邊。（圖／翻攝自IG@lotteria_kr）

▲伊布、皮卡丘款抱枕 套餐加價購25,000韓元（約NT$659）、單買35,000韓元（約NT$923）。（圖／翻攝自IG@lotteria_kr）

＃寶可夢筆套

除了抱枕外，這次還有卡比獸、傑尼龜、胖丁、皮卡丘以及皮丘等5款筆套可以帶回家，讓你在寫字時，會不自覺地被筆端上的寶可夢們療癒，或是把這幾款當成公仔，放在書桌上當裝飾，這樣在讀書時也可以陪著你一起奮鬥，讓你踏上成為學霸之路～

▲南韓皮卡丘周邊。（圖／翻攝自IG@lotteria_kr）

▲寶可夢筆套 套餐加價購2,000韓元（約NT$52）、單買3,000韓元（約NT$923）。（圖／翻攝自IG@lotteria_kr）

＃櫻花版寶可夢水晶球

如果以上兩款都還不能滿足你，那麼就一定不能錯過這四款超美的水晶球，以櫻花為主題，一次就派出波克比、皮卡丘、仙子伊布以及傑尼龜，在美美的櫻花樹前使勁賣萌，讓人不心動都難～而且輕輕一搖，裡面居然飄著粉色的櫻花，實在是太夢幻。（嗶～太犯規啦！）

▲南韓皮卡丘周邊。（圖／翻攝自IG@lotteria_kr）

▲櫻花版寶可夢水晶球 套餐加價購12,000韓元（約NT$316）、單買22,000韓元（約NT$580）。（圖／翻攝自IG@lotteria_kr）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

南韓, LOTTERIA, 新品, 速食店, 寶可夢, 水晶球, 櫻花, 抱枕, 皮卡丘, 筆套, 神奇寶貝
fashion.net

熱門文章

胡歌紳士造型藏亮點　百萬元伯爵超薄錶吸睛

香奈兒全新眼妝系列　眼線筆CP值太高，先搶先贏

簡嫚書懷二寶照樣裝少女　戴MONCLER花苞帽3連拍

小布與李奧納多勾肩搭背　28萬元百年靈錶跟著見客

Dior「小奶瓶」全新白色登場　超美刺繡包眼影盤也很欠收

adidas Originals聯手Fiorucci　用紅橙色染出80年代的夏天

懂・時尚／MANOLO BLAHNIK執行長：鞋子就像維他命

鋼鐵人專屬Air Jordan 1　鞋底印「I♥U 3000」好想收藏

穿彩虹我驕傲！丹寧外套領子藏玄機　頭帶復古味滿分

女星跨界設計首飾　得意戴上坎城紅毯爭曝光

ET Fashion

推薦閱讀

「沒有主動講」就是欺騙　細水長流的愛情一定要誠實溝通

粉餅竟是補妝地雷！夏季「不脫妝5秘技」，超過一半的人不知道

5個特徵證明你是「外向型內向人」　很嗨只是怕冷場、突然安靜≠心情不好

日本女星瘋「米飯」減重　網友實測10天，小腹都變平坦了！ 香港半島酒店不只SPA下午茶？竟然還可打卡當代藝術館藏 注入吉卜力魂！日本推出巴魯、反派穆斯卡眼鏡　《天空之城》粉絲趕快手刀購入 「小亞契」將海外短居　梅根與哈利王子三人小家庭的未來動態　 水瓶劈腿機率85％才排第二　最容易出軌的星座TOP5 鄧紫棋、楊丞琳一秒變小孩！3步驟教你玩超夯「童顏濾鏡」 皮卡丘、伊布瞇瞇眼趴枕頭好萌！南韓寶可夢新品　又讓人想敗家

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面