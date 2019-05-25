皮卡丘、伊布瞇瞇眼趴枕頭好萌！南韓寶可夢新品　又讓人想敗家

編輯／Ping 圖／翻攝自IG@lotteria_kr

這幾年「寶可夢」的熱度持續燃燒中，近期又因為真人版電影《Pokémon：名偵探皮卡丘》的上映，讓皮卡丘的人氣直線飆升，這股熱潮也使許多品牌、商家們紛紛推出周邊。南韓速食店LOTTERIA當然也不會放過這個機會，推出一系列超可愛的寶可夢商品，讓最近要去南韓旅遊的你們，又多一個敗家的理由啦～

＃伊布、皮卡丘款抱枕

此次LOTTERIA推出兩款超萌的抱枕，分別是戴著藍色睡帽的皮卡丘，以及戴著粉紅色眼罩的伊布，瞇瞇眼趴在枕頭上的樣子，瞬間融化一票人的心，讓人看著看著不自覺的也跟著睏了呢～看來只好抱緊處理了。

▲伊布、皮卡丘款抱枕 套餐加價購25,000韓元（約NT$659）、單買35,000韓元（約NT$923）。（圖／翻攝自IG@lotteria_kr）

＃寶可夢筆套

除了抱枕外，這次還有卡比獸、傑尼龜、胖丁、皮卡丘以及皮丘等5款筆套可以帶回家，讓你在寫字時，會不自覺地被筆端上的寶可夢們療癒，或是把這幾款當成公仔，放在書桌上當裝飾，這樣在讀書時也可以陪著你一起奮鬥，讓你踏上成為學霸之路～

▲寶可夢筆套 套餐加價購2,000韓元（約NT$52）、單買3,000韓元（約NT$923）。（圖／翻攝自IG@lotteria_kr）

＃櫻花版寶可夢水晶球

如果以上兩款都還不能滿足你，那麼就一定不能錯過這四款超美的水晶球，以櫻花為主題，一次就派出波克比、皮卡丘、仙子伊布以及傑尼龜，在美美的櫻花樹前使勁賣萌，讓人不心動都難～而且輕輕一搖，裡面居然飄著粉色的櫻花，實在是太夢幻。（嗶～太犯規啦！）

▲櫻花版寶可夢水晶球 套餐加價購12,000韓元（約NT$316）、單買22,000韓元（約NT$580）。（圖／翻攝自IG@lotteria_kr）

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