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韓妞都在搶！IG爆紅「油漆桶洋芋片」低油鹽吃光也沒負擔

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG@nangjapl_wedding 、@yeon._.noey、 @ccllim_eh、Bonilla a la Vista官網

近日IG上出現一款「油漆桶洋芋片」，高顏值的造型瞬間爆紅，因為放在路邊就像是一般油漆桶，不過打開卻是可口洋芋片，迅速成為韓妞的打卡最愛。據說健康的製作過程，就算吃完一整桶也沒負擔，馬上敲碗求代購！

▲Bonilla a la Vista。（圖／翻攝自IG、Bonilla a la Vista官網）

「油漆桶洋芋片」其實是來自西班牙品牌Bonilla a la Vista的洋芋片，標榜使用健康無負擔的橄欖油，嚴格挑選有機馬鈴薯，加入天然海鹽製作，堪稱是最健康的洋芋片，減肥時的嘴饞救星。

▲Bonilla a la Vista。（圖／翻攝自IG、Bonilla a la Vista官網）

不僅如此，可愛的造型也馬上成為韓妞的IG熱門話題。不論是提在手上，還是放在路邊，都擁有高顏值，而且詢問度破表。據說最開始「油漆桶洋芋片」只是街頭販賣的小吃，不過顧客一再捧場之後，才成為現在西班牙必買伴手禮之一。

▲Bonilla a la Vista。（圖／翻攝自IG、Bonilla a la Vista官網）

▲Bonilla a la Vista。（圖／翻攝自IG、Bonilla a la Vista官網）

而且民眾試吃之後也表示，「味道剛剛好」、「不會太油膩」、「吃下去有淡淡的海鹽味」。「油漆桶洋芋片」為 500 公克，售價約400台幣上下，雖然比一般洋芋片貴出一些，但是高顏值和健康的享受，讓它在南韓一上架就掃光，所以去南韓別忘記注意一下這油漆桶，看到就帶走準沒錯。

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關鍵字：

南韓, IG, 爆紅, 瘦身, 洋芋片, 油漆, 西班牙, Bonilla a la Vista
fashion.net

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