宜蘭羅東不只有夜市！三間人氣超高的文青咖啡店必訪

短暫的出走，來趟宜蘭小旅行吧！說到羅東，大家直接連想到的，不外乎夜市美食，但其實在夜市周邊的小巷弄，隱藏了很多好店，像是短短50公尺的公正街上，就有三間風格迥異卻同樣人氣很高的咖啡館，周末的午後最適合沉澱心情，跟著我們的腳步，來場尋味探險吧。



貓的生活提案▼貓奴必訪！零距離與貓咪親密互動超療癒

位在羅東公正街上的「貓的生活提案」絕對是貓奴必朝聖的療癒咖啡館，老闆希望到訪的客人都能在和貓咪相處的時光裡，獲得短暫的歇息與撫慰。店內特別設置貓咪互動區，裡面有貓咪跳台、洞穴等互動裝置，能與貓咪們一同度過最慵懶的午後時光。讓客人可在此陪伴貓咪，就像在自家般愜意。

原先在屏東工作的老闆娘Boo，因緣際會下跟朋友來到宜蘭接管民宿，陪伴著她的還有寶元、摸噗兩隻貓，一次機緣下認識更多貓咪，也觸發Boo想跟牠們一同生活的決心。為了讓貓咪都能自在、愜意的行動，Boo便打造了這樣一間能讓牠們自由活動的咖啡廳，這裡也是所有愛貓人的天堂。

老闆娘愛護貓咪的心情可以從種種的規定看出，像是入內必須先換室內拖、幫客人消毒手，還有私人物品須用專屬袋子裝起來等細節可以看出用心。

店內目前總共有10隻貓，每隻的個性都不太一樣，你可以摸摸他們或是跟他們玩，但要小心不要抱起牠們，以免嚇到這些小可愛。此外要提醒，店內目前是謝絕6歲以下小朋友進入的，要前往前請留意。



餐點的部分，充分運用宜蘭在地特色食材，像是「宜蘭味鴨賞飯糰」選用宜蘭特產鴨賞結合台灣好米製作成貓臉形狀，運用鴨蛋、瓜仔脯調味，豐富的口感及香氣，讓人吮指回味。此外甜點部分推薦「粒粒分明紅豆泥烤吐司」，利用來自東港的紅豆加入日本三味糖慢慢熬煮，細緻甜香的滋味讓人滿足。

貓的生活提案

地址：宜蘭縣羅東鎮公正街32號

電話：03-9551766

營業時間：週日至週四10：30 - 18：00、週五至週六：10：00 - 19：00



巷光咖啡▼隱身巷弄的精品職人咖啡

在羅東，如果你想要找一杯好咖啡，來巷光肯定不會讓你失望。 這家開在傳統市場旁的街角咖啡店，大片玻璃引進自然光。喜歡明亮空間的老闆，在一開始取名時，便將「光」這個字放入店名中，過去曾在經出版社工作的他，基於對咖啡的熱愛，讓他選擇辭去工作回到故鄉宜蘭開了這間小而溫馨的咖啡館。



以咖啡為核心，除了品嘗咖啡外，這裡也提供手沖咖啡、義式咖啡、烘焙咖啡等咖啡教學。不知道喝什麼的時候，還可以請老闆幫你調配屬於你的一杯咖啡，像是這杯金棗冰美式，便是結合了在地特色食材與咖啡，喝起來帶點酸甜的清爽，夏天喝起來意外合拍。

巷光咖啡 To Light Coffee Roasters

地址：宜蘭縣羅東鎮公正街22號（民生市場旁）

電話：0925-202-968

營業時間：09:00-19:00

小揭商行▼完美拉花咖啡與每日手工製作甜點

開在羅東民生市場旁的「小揭商行」，白色與木質色調，文青風格的店裝在一整排具有歷史的舊店面中，形成了一種清新的風景。 由於老闆本身姓揭，因此將店名取做「小揭商行」，身為宜蘭在地子弟，加上喜歡這裡的悠閒步調，於是和女友一起經營這家咖啡店。

女友負責店內的甜點製作，而老闆主要是負責咖啡的部分，店內的咖啡以中淺焙為主，喝起來帶有淡淡的酸味，老闆更會用心拉花，讓每一杯端上桌的咖啡都是完美呈現。除了義式咖啡外，小揭商行也有手沖，豆子以當日為主，不喝咖啡的人也有奶茶、茶飲、氣泡類飲料可選擇。

此外店內的甜點也是一絕，每日新鮮手工製作，品項每天都不太相同，像是戚風蛋糕、磅蛋糕、乳酪蛋糕等，口味也會不定期做變化。 來訪的這天有許多客人來串門子，和老闆們閒話家常，小小的空間內可以感受到滿滿的人情味，加上沒有限時的壓力，更讓人覺得輕鬆，這種在空氣中流竄的自在感，絕對值得一訪！

小揭商行

地址：宜蘭縣羅東鎮公正街17號

電話：03-938-3535 營業時間：週一～週五8:00-18:00，週六～週日10:00-18:00

※文字：Chara Yu | 編輯：Chara Yu |

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