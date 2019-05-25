fb ig video ETtoday search mobile

專家分享15個讓你逆生長的日常小事　做到一半以上就能看起來更年輕

> >

年齡其實分成兩種，一種是「實際年齡」，指的是計算從你出生到現在的時間；另一種是「生理年齡」，代表著你生命的活力和健康狀況。在醫療科技十分發達的現今，越來越多人為了讓自己看起來更年輕而去做醫美手術，但事實上，即便臉上皺紋少一點、皮膚澎潤緊緻了一點，你的姿態還是會洩漏出年齡的秘密！

一個人的老化速度掌握在自己手裡，從平日的作息到日常的生活習慣和飲食，都與老化有著密切的關聯。因此，雖然我們無法倒轉實際年齡，但還是能靠自己的力量，改變身體老化速度及生理年齡。

以下，專家分享15個讓你降低生理年齡的方法，從這些地方下手，就能讓你喚回年輕肌膚，越老越美，讓別人看不出你年齡的秘密。準備好按下重置按鈕，讓我們的生理年齡越來越年輕吧！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

1.保持靈活

沒有什麼比無法彎腰摸到你的腳趾還來得顯老了。保持身體靈活，不只外表顯得年輕，對身體也是有好處的。根據一份2015年的研究，連續四週進行規律的靜態伸展運動，能顯著降低動脈硬度，使心臟更健康。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

2.良好的飲食習慣

你一天吃三次的食物，或是你一週七天每天都會食用的食物，已被證實會對你的肌膚健康產生直接的影響，同時還會影響細胞衰老的速度。

蔬果中，提供味道、顏色和抗病性的天然營養成份「植物營養素Phytonutrients」是強而有力的抗氧化劑，有助於抵抗損害細胞的氧化逆境。另外，蔬果也是良好的纖維來源，而高纖維飲食可以減少因任何原因而導致的過早死亡之風險。若你的蔬果量攝取不足，這就意味著你正在剝奪對健康和美容有益的重要營養素。除了多攝取蔬果，你還必須多攝取優質的瘦肉蛋白質，以助細胞的修復。建議避免食用太鹹、太甜的食物，以及加工食品和炸物，以減輕肝臟的負擔。此外，不要忘了黑巧克力也是富含抗氧化劑的食物，對你的心理和健康都有好處，是重要的抗老利器。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

3.向甜食說掰掰

食用過多的精製糖和果糖會導致發炎和糖化反應，而這正是皮膚老化的主要原因。糖進入體內後，會附著在蛋白質、脂質和DNA上，形成對人體有害的「糖化終產物Advanced Glycation End Products」，簡稱為AGEs。攝取越多的糖，就會製造越多糖化終產物，進而導致更多膠原蛋白分解，減少皮膚彈性，產生更多的皺紋。糖化終產物還會損害骨骼、牙齒、肌肉組織和心血管系統。已有實驗證實，血液中含有高濃度的糖，會增加罹患心臟病與糖尿病的風險，同時還可能造成認知能力的下降。

4.保持正確姿勢

時間和地心引力有時會壓縮我們的脊椎，但不良的姿勢與習慣，像是懶散的坐姿、長時間久坐、身體重心不平衡、肌肉無力等，更會為我們的脊椎帶來負擔。建議訓練核心肌群來幫助重整脊椎，而正確的姿勢還有助改善憂鬱狀況，降低焦慮與疲憊。

5.少當低頭族

現代人無時無刻都離不開智慧型手機，工作時用來回email、傳訊息；通勤時用來看影片、追劇；週末時用來打遊戲，又或繼續傳訊息、追劇。長期當「低頭族」的人請當心，這會導致頸部僵硬、脖子長皺紋，甚至還會出現雙下巴。每當你低頭用手機時，頸部肌肉就會承受雙倍的重量，使得下巴下的肌膚鬆弛，而我們都知道，脖子上的皺紋，會特別顯老。因此，下次用手機時，試著將它拿至與眼睛同高的位置，這樣就可以避免長時間低頭，還可以拉伸脖子的肌肉。

6.做臉部運動

臉部肌肉就像身體其他類型的肌肉一樣，需要緊緻與調和。強化臉部肌肉有助減少明顯的衰老跡象，如肌膚變鬆或變薄。這個目的是要放鬆肌肉的壓力，特別是下巴處的肌肉，以建立能支撐皮膚並改善血液流速的肌肉。較少的壓力與較好的血液循環，代表著有更多營養會進入到肌膚中的細胞。研究顯示，連續20週每天從事30分鐘臉部運動的中年婦女，其外觀真的有所改善。

7.記得防曬

臉部的老化，事實上與基因沒有太大的關係。根據近日一份研究，讓我們的皮膚看起來越來越老的原因，有高達40%關係著我們的生活習慣與方式，像是抽菸、過度暴露在紫外線下、脫水等行為，都會使我們老化得越來越快，而其實這些都是我們可以避免的。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

8.睡美容覺

睡眠褪黑激素不僅負責調節你的晝夜節律，它還是一種有效的抗氧化劑，可以減少氧化逆境和發炎，改善心血管和大腦健康，並在你睡覺時燃燒脂肪。一些研究還表明，褪黑激素可以增加更年期婦女的骨骼密度。然而，褪黑激素是由大腦中如豌豆般大小的松果腺所分泌的，隨著年齡的增長會逐漸鈣化，從而降低激素的產生並縮短睡眠時間。因此，建議培養良好的睡眠習慣，才能使身體達到最好的狀態。

9.多深呼吸

當你承受壓力時，身體會釋放出壓力荷爾蒙，包括腎上腺素、去甲腎上腺素和皮質醇。這種「戰鬥或逃跑反應Fight-or-flight response」會加速你的呼吸，導致氧化逆境、細胞自由基的損傷、發炎和消化速度的減慢。長期處於壓力狀態，會將重要的營養物質從頭髮、皮膚和指甲轉移到重要器官，還會縮短位於細胞染色體末端的端粒，加快老化的速度。建議平日多試著深呼吸與腹式呼吸，這能平靜神經系統，消除焦慮與壓力。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

10.按摩

按摩不僅可以消除疲勞，還可降低皮質醇、鎮定神經系統與增加提升免疫力的白血球細胞。專家還發現，按摩能抑制肌肉中的炎性細胞因子，並促進線粒體的增生，為身體製造更多能量。

11.刮痧

源自古老東方的刮痧技術，現今被許多歐美名人視為排毒、消除老化痕跡的好方法，像是面部拔罐、玉石滾輪等都十分盛行。此外，針灸也被視為促進血液循環的好方法，還能去水腫並刺激膠原蛋白的生成。

12.重量訓練

30歲後，你需要多花點力氣來建立與維持你的肌肉，因為肌肉能促進新陳代謝，避免體重隨著年齡的增加而增加（邁入中年後，很容易在腰部生成肥肉）。建議每週至少兩次重量訓練，不管是請私人教練、去健身房，還是去公園都好。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

13.高強度間歇式訓練

線粒體就像我們細胞內產生能量的小電池。隨著年齡的增長，我們的線粒體數量和產量都在下降。然而，2017年的一項研究表明，我們可以通過高強度間歇式訓練High Intensity Interval Training來逆轉這種與年齡相關的能量下降，且好消息是，老年肌肉細胞似乎比年輕肌肉細胞對強烈運動的反應更好。

14.提升免疫力

你的衰老速度取決於身體修復、再生和消除體內感染的能力。好消息是，肌肉可以增強你的免疫力。英國2018年對老年自行車運動員進行的一項研究發現，運動量最大的人擁有更多免疫細胞與胸腺素，這能預防衰老。

15.練習倒立

倒立被稱作是「瑜珈的動作之王」，不論是頭倒立、肩倒立，還是下犬式、犁式，這些都是對預防衰老很有幫助的姿勢與動作，因為它們會增加流至臉部的含氧血液，幫助淋巴系統更有效地運作。

※編輯：Yoyo Su, Chen-Chen Wang |
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

無法抵擋甜食的誘惑？營養師教你8招減少攝取糖分

錯誤站姿、坐姿讓人腰痠背痛！向女明星學習正確又優雅的站姿與坐姿。

戒不掉滑手機，至少要謹記「滑手機也能很美麗」的4大訣竅！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

逆生長, 青春, 年輕, 保養, VogueTaiwan
fashion.net

熱門文章

胡歌紳士造型藏亮點　百萬元伯爵超薄錶吸睛

香奈兒全新眼妝系列　眼線筆CP值太高，先搶先贏

簡嫚書懷二寶照樣裝少女　戴MONCLER花苞帽3連拍

小布與李奧納多勾肩搭背　28萬元百年靈錶跟著見客

Dior「小奶瓶」全新白色登場　超美刺繡包眼影盤也很欠收

adidas Originals聯手Fiorucci　用紅橙色染出80年代的夏天

懂・時尚／MANOLO BLAHNIK執行長：鞋子就像維他命

鋼鐵人專屬Air Jordan 1　鞋底印「I♥U 3000」好想收藏

穿彩虹我驕傲！丹寧外套領子藏玄機　頭帶復古味滿分

女星跨界設計首飾　得意戴上坎城紅毯爭曝光

ET Fashion

推薦閱讀

5個特徵證明你是「外向型內向人」　很嗨只是怕冷場、突然安靜≠心情不好

日本女星瘋「米飯」減重　網友實測10天，小腹都變平坦了！

情侶吵架時再生氣也不能做的5件事　情緒勒索只會讓對方更受傷

《小魔女DoReMi》推出20週年「變身器粉餅」！7色音符少女心噴發 水瓶劈腿機率85％才排第二　最容易出軌的星座TOP5 「小亞契」將海外短居　梅根與哈利王子三人小家庭的未來動態　 粉餅竟是補妝地雷！夏季「不脫妝5秘技」，超過一半的人不知道 韓妞狠甩20公斤肥肉變正妹！最難減下半身全靠這5點 韓妞IG洗版「抿唇膏」超新奇　使用方法就跟吃棉花糖一樣 影／逛街新選擇！南港三井2021年開幕　5萬坪面積比林口OUTLET更大

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面