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【奧斯塔羅】感情中，你知道自己要的是什麼嗎？

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▲感情中你最在意且重視的是？。（圖／奧斯塔羅提供）

談感情
都是你我在意的東西
那你知道你要的是什麼嗎？

今天就和奧斯老師一起來看看
感情中你最在意且重視的是？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇這組牌的朋友，誠實對你來說是最重要的，畢竟，這樣的牌組代表欺騙與隱瞞，所以你會發現一件事情，當你在談感情時，你最在意的，就是對方是否誠實，對你來說，情侶之間有許多事情，都可以溝通與討論，但真的不需要瞞著對方，因為你會覺得，如果這件事沒問題，那你就大方的告訴我，沒必要用隱瞞的方式，所以對你來說，誠實還是最重要的喔！

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選擇這組牌的朋友，最在意的事情，就是尊重與互相，你不是那種霸道或是蠻不講理的情人，你希望對方是個能尊重你的人，並且面對問題或狀況，都應該理性討論，而不是像小孩子耍脾氣，對你來說，情感是互相的，情侶間有許多事情都應該尊重對方，而不是對方不開心才認錯，同時，你也是一個溝通的人，所以任何事情都可以和你溝通，只要不是那種荒謬的事情，所以你可要好好保持，這樣的優點囉！

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選擇這組牌的朋友，在感情中，你最在意的就是，這段感情有沒有未來，對你來說，每段感情都是認真要經營與努力的，因為你不是會玩弄感情的人，所以當你談上一段感情時，你就會希望對方是可以長遠發展的，因此若在交往了一陣子之後，發現身旁的對象沒有未來，你就會開始思考，目前這段關係還有沒有維持的必要，畢竟，你在乎的，可是未來的一輩子。

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選擇這組牌的朋友，你可就需要所謂的空間了，這樣的牌組代表空間與自我，所以奧斯會說你談感情時，真的是個害怕會失去自我的人，因為你並不喜歡談戀愛時，還要扭扭捏捏的，而那樣的感情模式，你是沒有辦法接受的，尤其你是個需要自我空間的人，所以你不喜歡成天都黏在一起的感覺，對你來說，就算談戀愛了，還是需要自己的空間，才能跟朋友出去，所以奧斯才會說，你最需要的就是空間了。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
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