無印良品可折疊行李箱好方便，台幣4000元就可入手！還有6樣好物更是出國必備

編輯／JJ 圖／翻攝自無印良品官網、IG

無印良品崇尚簡約與實用的設計深受許多人的喜愛，為了想讓大家用更漂亮的價格買到很棒的商品，近年也不斷推出好幾波降價，雖然價格變得更親民，品質與設計卻不斷在提升！在今夏旅遊季來臨前，無印良品預計於6月推出這款「聚酯纖維厚度可調拉桿箱」，又顛覆了大家對行李箱的收納概念～

＃聚酯纖維厚度可調拉桿箱

售價NT＄3,550～4,600，有黑色、深藍、灰色三種顏色，6月將在統一時代、微風、台南、台中、巨城、巨蛋6間門市限定販售。

一般來說，我們總是希望行李箱有魔術大空間，但都忘了它有多占空間，其實行李箱容易收納更重要！這款行李箱厚度可以調整，可以輕鬆壓扁收藏在家具縫隙、牆邊，而且出國時更可以先放在大行李箱中，回程時直接變兩個！

在 Instagram 查看這則貼文 MUJI無印良品（@muji_global）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 20 日 下午 6:44 張貼

接下來我們就來看看，無印良品還有哪些旅行好物是必收的：

＃帽子

出門踏青怎麼能少了帽子呢？夏天太陽大，最適合戴這種寬簷帽，尤其是草編系列更是炎熱天氣下必須的配件，無印良品的帽款有許多種，設計都很簡約，很有日系風格。

椰纖編織寬簷帽NT1,650，椰纖編織紳士帽NT＄1,490，還有像下面這種有防潑水功能的，最適合戴去遊山玩水，撥水加工附防水膠條平頂有簷帽NT＄750。

＃拖鞋

旅行時，回到飯店就是要換上舒適的拖鞋，但並不是每間飯店、民宿都有提供，或是可能穿起來不喜歡，這時你就必須帶上一雙輕便的拖鞋，休息時絕對會感謝自己有帶！

草編系列目前沒有再販售了，是相當舒服的一款涼拖鞋，不過還有一般包腳的室內拖可以選擇，亞麻綾織柔軟拖鞋、棉天竺柔軟拖鞋兩款都是NT＄249，價錢很實惠～

＃行動香氛

行動無水香氛機NT＄1,190，對於喜歡的氣味有安全感的人，出門旅行攜帶這個小巧的香氛機再適合不過了。

＃微粒貼身靠枕

如果是出國、搭長途火車，不免需要在交通工具上補眠休息，在椅子上睡覺肯定不是那麼舒服，但是加一個頸枕對睡眠品質來說真的差很多！售價NT＄590。

還有附帽款的，直接將頸枕與眼罩合而為一，售價NT＄990。

在 Instagram 查看這則貼文 MUJI無印良品（@muji_global）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 16 日 上午 4:48 張貼

＃聚酯纖維吊掛盒型收納包

每日所需的清潔用品、保養品，全部收成一包就很方便，但有時放在浴室中又會搞得濕濕的，這款收納包最特別的就是上方有個小掛勾，就算沒有地方放，也能直接掛在竿子上使用，完全不占空間。售價NT＄520。

在 Instagram 查看這則貼文 MUJI無印良品（@muji_global）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 18 日 上午 4:33 張貼

＃彩妝盤

平常在家化妝多的是空間，可以盡量使用各種彩妝，但是出遠門就是要把化妝包簡化再簡化，別小看化妝品的重量，帶得越少越輕鬆，無印良品推出的這款彩妝盤，就可以依自己的需要自行組合，腮紅、眼影、打亮一盒就可以搞定了，連刷具、眼影棒都可以收納，超省空間！

在 Instagram 查看這則貼文 muji_taiwan（@muji_taiwan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 18 日 下午 11:57 張貼

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