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全球50大品牌出爐！勞力士是世界最強、Nike「最有價值」

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編輯／Duke　圖／翻攝自Brand Finance、Unsplash

2019年各大品牌百花齊放，不僅在服飾上面用心良苦，連球鞋聯名也是層出不窮，轉眼間，5個月過去了，由英國品牌價值公司Brand Finance，所公佈的全球服裝類品牌排名也出爐，其中，Nike以及勞力士（Rolex），分別在不同的領域拿下冠軍，而下面就帶各位一覽這份名單吧！

▲全球服裝類最有價值排行。（圖／翻攝自Brand Finance）

▲全球服裝類最有價值排行。（圖／翻攝自Brand Finance）

1.全球服裝類最有價值品牌TOP 10

能進入這份榜單的品牌，各個都是大有來頭，而前3名的品牌，分別是Nike、Zara以及Adidas，其中，Nike的品牌價值增長了16％，達到驚人的美金324億元，幾乎是第2名Zara的1倍之多，不過，增長幅度最多的品牌則是Uniqlo的48％，看來Nike靠著限量鞋的炒作，還能夠穩居寶座一段時間。

▲全球服裝類最有價值排行。（圖／翻攝自Brand Finance）

2.全球服裝類最強品牌TOP 10

這個排行榜是Brand Finance，透過各種形式的數據分析，進而得到以下的結果。當中，只有排名第1的勞力士獲得AAA+的評價，其餘的2到7名皆為AAA，並且Brand Finance也做出說明，表示：「勞力士能夠榮獲第1名，是基於收入水平與品牌實力，而勞力士是唯一獲得90分的菁英品牌」。

▲全球服裝類最有價值排行。（圖／翻攝自Brand Finance）

另外，Brand Finance也公佈了全球服裝類最有價值品牌TOP 50，其他為進入前10名的品牌，還有大家熟知的Coach、Dior、The North Face、Puma、Levi's、Gap等，有興趣的朋友，也可以到Brand Finance的網站，查看更多的資訊哦！

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關鍵字：

全球品牌, 最有價值, 服裝類, Nike, 勞力士, Rolex, Zara, Adidas, Uniqlo
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