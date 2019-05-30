全台最夯日式料理TOP 10！滿出來的生魚片慶典、堆成山的海鮮丼飯

想吃日式料理不一定要飛日本，在台灣就可以！編輯精選，全台最熱門的日式料理餐廳，想吃咖哩、拉麵或生魚片通通都在這！

TOP 10／馬桂爺爺 咖哩專賣店

宜蘭

在宜蘭的老宅裡，也能享受一份溫馨的日式咖哩飯。即便隱藏在巷弄內，不超過100元的餐點價格，仍讓這裡成為IG上的打卡熱點，餐點部份，只有豬跟雞兩種選擇，而豬肉以滷製而成，雞肉則使用煎炒的作法，搭配口感滑順的咖哩醬很好入口，旋轉歐姆蛋蓋上起司，增加了更多層次。

▲（圖／美食客Lulu提供）

TOP 9／日日村 A DAY

新北永和

來份日式風味的早午餐吧！鄉村雜貨風的老宅風格哪裡都好拍，而且人氣唐揚炸雞定食不到兩百元，就有芝麻飯糰、炸雞、胡麻沙拉、玉子燒、湯品等，內容多樣豐富又均衡，同時，也供應烏龍麵和鬆餅，選擇相當多元。

▲（圖／美食客ᴮᴬᵁ提供）

TOP 8／西川家~燒き餃子

台中

雖然餃子的起源，來自於中華文化，不過，日本發展的煎餃料理的味道，倒是和熟悉的台式不太一樣，每日上午現包的餃子用橄欖油煎，而薄薄的冰花超搭，尤其是外皮Q脆，加上紮實爆汁的內餡，就算點店家特製的52顆大寶燒餃，也能一下子吃光光！

▲（圖／美食客youwei提供）

TOP 7／麵屋一燈 ITTO

台北、桃園

在日本每年都獲獎的拉麵來到台灣後，每到用餐時段必定大排長龍。濃郁的雞白湯可以嚐到純正雞香味，麵條偏細吸飽湯汁，雞肉鮮嫩得無法挑剔，每一口都相當道地！

▲（圖／美食客張喬恩提供）

TOP 6／丼賞和食焼き物VS刺身丼丼專門店

台北

吃過的都說鮮甜且CP值高，因為店家每天都會到基隆坎仔頂魚市，批來許多新鮮的食材，並經過精心處理成山丘丼飯，再端上桌來到你面前，而甜蝦火山丼的甜蝦，量超級多怎麼吃都吃不完，有在日本吃的即視感。

▲（圖／美食客吸鼻子夫婦提供）

TOP 5／二男小家料理 ほんかく

新北中和

現在丼飯都走浮誇路線，每間都在比誰堆的高。這家現場可以看到師傅處理食材的過程，把又大又甜的干貝和胭脂蝦，鋪在滿滿的生魚片上，並將沒有腥味的鰻魚和蟹膏做味蕾點綴，完全把整碗海味捧上來給你！

▲（圖／美食客Evie提供）

TOP 4／森川丼丼

台中、高雄

巨無霸野鰻握壽司，終於出現了！而且完全就是便當等級，當中，一整尾蒲燒鰻魚霸氣上桌，吃起來鮮嫩多汁，兼具視覺與美味，並且在台中和高雄都吃得到。

▲（圖／美食客Jeremy以食為天提供）

TOP 3／三井上引水產

台北

好吃好逛的上引水產，在台北開出新型態的日式料理，走進海鮮區沿路到超市、代客烹調區、立食區，都帶來不同體驗，如此一來，絕對可以吃到最新鮮的海味，並且不一定要跑到漁港，就能品嘗最甜美的握壽司！

▲（圖／美食客阿boo提供）

TOP 2／信兵衛 手作丼飯壽司

台中

這家超級浮誇的擺盤，完全就是海鮮握壽司的盛大慶典，打開店內菜單，當中的每一份料理，都是堆好堆滿的丼飯，特大盛和丼丼就有13種海鮮綜合在一起，選不出來要吃什麼，選這份通通吃得到，價格也很平易近人。

▲（圖／美食客왕어균提供）

TOP 1／一笈壽司

台中

在清水模砌築的建築裡，吃日式料理很有質感，以平板點餐，集滿五盤可以玩一次戳戳樂，不僅食材新鮮好吃，還有玩遊戲的樂趣，而餐點只要加60元就可以升等套餐，真的是非常划算，不愧是輕井澤旗下品牌，精緻路線會讓人想一直來！

▲（圖／美食客小橘橘橘橘橘提供）

圖、文／MENU美食誌

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