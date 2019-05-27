說・流行／回收牛仔褲、零皮草　「愛地球」是時尚關鍵字

▲熱愛時尚的同時，也可以保護地球，不用皮草、回收布料都是方法。（圖／翻攝rag & bone IG、PRADA IG）

記者林明瑋 / 綜合報導

關心地球的話題很多，不管是對人、對動物、對環境，都是對我們住的地方的一份心，很多時尚品牌每年有固定活動希望養成習慣，也有長期性的決策試圖做些改變，最近PRADA宣布將不再使用動物皮毛設計產品，rag & bone有丹寧回收計劃，還有許多品牌從不同角度盡心力。

不管多與少，只要有一分影響就是一分，這些議題不用生硬也不是與日常毫無關係，看看有哪些我們能參與、有哪些值得支持，讓時尚與地球都繼續美麗。

零皮草

奢華皮草的背後衍生太多問題，也似是奢侈品牌最容易被挑起的敏感地帶，使用與否考驗著智慧，包括GUCCI、DKNY、VERSACE、FURLA等品牌，先後加入零皮草行列，保護動物也許是原因，但新一代的流行觀點、符合社會期望等等，相信也是決策關鍵。

▲GUCCI加入零皮草行列，希望發展更多新材質。（圖／翻攝GUCCI IG）

GUCCI從2018年春夏開始零皮草，品牌執行長Marco Bizzarri曾在接受外媒採訪時說：「科技越來越進步，這表示有很多其他奢華選擇，不再需要用真的皮草。」身為這世代的紅牌，對消費者行為有帶動作用，也令人反思「需求」問題，我們真的需要皮草嗎？無論是為了天氣冷或想要奢華感，都有其他新材質能取代，頗有道理。

最新宣布零皮草政策的是PRADA，從2020春夏女裝系列開始，不再使用動物毛皮，過去的庫存會出售至販賣完畢。PRADA集團與動物保護團體、國際反皮草聯盟（Fur Free Alliance，FFA）合作，Miuccia Prada表示：「我們將專注於創新材料，探索創意設計的新界限，同時滿足產品對道德的需求。」

▲PRADA不再使用動物皮毛設計產品，朝永續發展前進。（圖／翻攝PRADA IG）

「零皮草」逐漸成為顯學，但持續使用皮草的品牌也不少，強調人道養殖，有許多養殖戶以此為生，或者有另一觀點認為人造皮草比真正的皮草更不環保，因為無法自然分解等等，正反兩面說詞不同，該如何抉擇，絕非三言兩語能定案。

拒用珍稀皮革

CHANEL（香奈兒）去年底宣布「拒用珍稀皮革」，不但將珍稀皮革商品下架，未來也不再生產，這是時尚產業的另一大挑戰，畢竟鱷魚皮、蜥蜴皮、蟒蛇皮等，在精品世界中是重要的一環，抓牢頂級客層，也讓營收豐厚，屏棄這一領域下的決心很大，但也因此能更擁抱年輕消費者，獲得他們的認同，無論是觀念上或者訂價策略的修改皆然。

▲香奈兒不再使用珍稀皮革，包包還有各種可能。（圖／翻攝香奈兒IG）

如果覺得皮草與珍稀皮革都太遙遠，那麼接下來是更容易做到的環保舉措。

零塑膠

塑料的問題大家早已不陌生，塑膠吸管、提袋的限制，都讓我們的生活習慣改變。BURBERRY宣布在2025年之前要達成全面「零塑膠」，包裝改用可回收的紙類，塑膠衣架也有所改變，對於永續發展有更直接實際的作法，一定要掌聲鼓勵。

▲BURBERRY啟動零塑膠策略，所有包材都改用可回收的環保材質。（圖／翻攝BURBERRY IG）

丹寧回收

牛仔褲總是衣櫃裡最多的單品，隨著流行（或者身材）改變，買個不停是常見情形，舊的牛仔褲穿不回去該如何是好？有品牌出面幫忙解決，絕對是好事。

rag & bone與美國棉花公司合作，展開丹寧回收計畫（Blue Jeans Go Green™），2019年6月1日至7月31日，只要攜帶任一品牌、洗乾淨的牛仔褲到rag & bone專門店回收，就可以享有當日購買rag & bone牛仔褲折抵1000元的優惠。

就算不想買牛仔褲，這項計畫也很值得支持，因為所有回收的牛仔褲會經過解體、再製成環保建築材料，無償提供予美國境內需要的民眾或機構索取、利用。雖然受惠地點是美國，但身為地球人，無論能幫助什麼地區，都是好事。

▲rag & bone展開丹寧回收計畫，將布料分解再製成為環保建材。（圖／翻攝rag & bone IG）

關心瀕臨絕種動物

LACOSTE日前短時間地將臉書大頭貼的鱷魚標誌改成「夏威夷僧海豹」（The Hawaiian Monk Seal），不是鱷魚出走了，而是LACOSTE與國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature）合作，推出特別版Polo衫並將所得捐出，雖然今年度的已被搶光，但雙方有3年的合作計畫，因此明年還有最終入手機會可以買到。

此次LACOSTE挑選10種世界各地瀕臨絕種的動物，繡在原本鱷魚的位置上，共限量3,520件，與10種動物在地球上的總數呼應著，每個地區販售的圖案便是當地的物種，例如紐約販售北大西洋露脊鯨（The North Atlantic Right Whale）、首爾是莫島角鴞（The Moheli Scops Owl），官網則是夏威夷僧海豹。

▲LACOSTE推出限量版Polo衫，喚起對瀕臨絕種動物的關心。（圖／翻攝LACOSTE官網）

關心地球議題與工程都浩大，但一點一滴累積全是累積，少用一個塑膠袋，就少一件垃圾，回收一件丹寧褲，就讓資源多一點再利用，如果財富足夠，也不一定要穿皮草、拿鱷魚皮包，還有更多能展現品味的方式，一起盡一點點力，即便是少用一根吸管，也好。

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