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穿這雙去蟹堡王工作！「海綿寶寶」聯名Nike Kyrie 5　黃色外表超吸睛

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編輯／Duke

Nike作為運動品牌的同時，也簽約了許多運動員，而KI（Kyrie Irving）正是其中的一員，因為Nike看好他的實力，所以替他推出了簽名鞋款Nike Kyrie 5，並且發售多個配色。近日透過IG@leo_zd_37的消息，Nike Kyrie 5將要與卡通《海綿寶寶》合作，推出以黃色為主題的配色，下面一起來看看吧！

▲海綿寶寶 X Nike Kyrie 5。（圖／翻攝自IG@spongebob、Sneakernews）

▲即將推出的《海綿寶寶》X Nike Kyrie 5。（圖／翻攝自IG@spongebob）

就這張照片看來，該鞋款採用黃色為主色調，並於前頭的中底用紅色點綴，最後則是在鞋底配上咖啡色，完美還原了海綿寶寶的身體、領帶、褲子顏色。另外，其餘的細節處，還有鞋面的點狀物、波浪型的勾勾設計以及鞋舌上的Nickelodeon ，其中，《海綿寶寶》正是Nickelodeon 旗下的知名卡通。目前沒有更多的照片與發售消息，不過，各位朋友可以期待一下，說不定待官方公佈時，會有不同的巧思在裡面哦！

只能說《海綿寶寶》真的非常火紅，因為不是只有Nike想聯名，早在2018年的2月，Vans便推出了聯名鞋款，其中，該系列選用Vans的高端支線Vans Vault，同時，利用Sk8–Hi與Slip–On的鞋款，打造以「海綿寶寶」、「派大星」為主題的設計，喜歡的朋友，目前只能透過網路購買囉！

▲海綿寶寶 X Nike Kyrie 5。（圖／翻攝自IG@spongebob、Sneakernews）

▲海綿寶寶 X Nike Kyrie 5。（圖／翻攝自IG@spongebob、Sneakernews）

▲以海綿寶寶與派大星為主題的鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews）

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關鍵字：

海綿寶寶, Nike, Kyrie5, 卡通, 黃色, 派大星, Vans, 聯名
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