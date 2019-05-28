穿這雙去蟹堡王工作！「海綿寶寶」聯名Nike Kyrie 5　黃色外表超吸睛

編輯／Duke

Nike作為運動品牌的同時，也簽約了許多運動員，而KI（Kyrie Irving）正是其中的一員，因為Nike看好他的實力，所以替他推出了簽名鞋款Nike Kyrie 5，並且發售多個配色。近日透過IG@leo_zd_37的消息，Nike Kyrie 5將要與卡通《海綿寶寶》合作，推出以黃色為主題的配色，下面一起來看看吧！

▲即將推出的《海綿寶寶》X Nike Kyrie 5。（圖／翻攝自IG@spongebob）

就這張照片看來，該鞋款採用黃色為主色調，並於前頭的中底用紅色點綴，最後則是在鞋底配上咖啡色，完美還原了海綿寶寶的身體、領帶、褲子顏色。另外，其餘的細節處，還有鞋面的點狀物、波浪型的勾勾設計以及鞋舌上的Nickelodeon ，其中，《海綿寶寶》正是Nickelodeon 旗下的知名卡通。目前沒有更多的照片與發售消息，不過，各位朋友可以期待一下，說不定待官方公佈時，會有不同的巧思在裡面哦！

在 Instagram 查看這則貼文 kyrie Leo（@leo_zd_37）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 23 日 下午 9:00 張貼

只能說《海綿寶寶》真的非常火紅，因為不是只有Nike想聯名，早在2018年的2月，Vans便推出了聯名鞋款，其中，該系列選用Vans的高端支線Vans Vault，同時，利用Sk8–Hi與Slip–On的鞋款，打造以「海綿寶寶」、「派大星」為主題的設計，喜歡的朋友，目前只能透過網路購買囉！

▲以海綿寶寶與派大星為主題的鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews）

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