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快TAG另一半買起來！日本「炸裂腹肌、性感大胸」視覺效果T　穿上就有好身材

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編輯／Duke

時間到了6月，天氣就會漸漸變熱，穿著也開始減少，同時，大家會為了展現優良體態，便會開始健身，其中，日本創意店家ekoD Works，給了不願健身卻想要好身材的人，一個最好的禮物，因為ekoD Works推出了一件「效果T-Shirt」，讓沒有身材的人，穿上去會有「肌肉線條」、「大胸效果」，瞬間讓各位的體態變得更完美。

▲效果T。（圖／翻攝自ekoD Works）

▲輕鬆展現好身材的效果T-Shirt。（圖／翻攝自ekoD Works）

日本創意店家ekoD Works會有這樣的想法，來自於用「幽默的藝術與設計」創造一個有趣世界的理念。ekoD Works所設計的效果T-Shirt，可以讓男生穿上以後，有著若隱若現的肌肉身材，而女生穿上，則是會有大胸的效果，能讓妳的性感指數瞬間爆表，擄獲男生的心。

▲效果T。（圖／翻攝自ekoD Works）

▲效果T。（圖／翻攝自ekoD Works）

▲男生穿上有若隱若現的肌肉線條。（圖／翻攝自ekoD Works）

▲效果T。（圖／翻攝自ekoD Works）

▲效果T。（圖／翻攝自ekoD Works）

▲女生穿上瞬間有了大胸效果。（圖／翻攝自ekoD Works）

想要嘗試看看的朋友，都可以到ekoD Works的官方網站購買，而預計發貨的日期為6月下旬到7月初，商品售價為日圓3,888元（約台幣1,100元）。另外，網站上還有許多不同類型的商品，像是小朋友的連身衣與小配件等，有興趣的朋友，可以考慮買給小朋友穿哦！

不過，各位男生朋友，如果整天都是穿著效果T-Shirt的話，應該會覺得空虛許多吧？畢竟，那些都只是假象，並不是現實，所以不妨考慮健身一下，然後有個真實的肌肉線條，再去購買UA（Under Armour）、Nike等品牌的緊身衣，也能夠展現好身材！

▲效果T。（圖／翻攝自ekoD Works）

▲效果T。（圖／翻攝自ekoD Works）

▲把身材練壯，再去買緊身衣也很好看。（圖／翻攝自ekoD Works）

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關鍵字：

肌肉線條, 大胸效果, T-Shirt, 身材, 日本, 性感, UA, Nike, 健身
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