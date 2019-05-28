fb ig video ETtoday search mobile

Dappei／今年妳該有一件「牛奶場女工裝」！大方領顯臉小，連Lisa都愛穿

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

> >

▲2019 年夏天女孩必備單品「milkmaid blouse」！妳準備好了嗎？。（圖／dappei提供）

文字。 圖片／Dappei　圖／pinterest

這幾年復古風回歸，在時尚、潮流圈掀起一陣風潮，而最近的新流行就是「milkmaid blouse」，一定有很多人都滿臉問號，擠奶裝？事實上，它的淵源的確和擠奶有關，是過去牛奶場女工所穿的服裝，現在就讓各位看看什麼是 milkmaid blouse 吧！

milkmaid blouse 最大的特點就是大方領的設計，寬大的領口有著創造小臉的視覺效果，恰當的剪裁也帶有幾分性感的氛圍，又不過於暴露。另外，經常搭配的泡泡袖更是增添宮廷的氣息，也在古典之中帶點可愛。

▲2019 年夏天女孩必備單品「milkmaid blouse」！妳準備好了嗎？。（圖／dappei提供）

▲2019 年夏天女孩必備單品「milkmaid blouse」！妳準備好了嗎？。（圖／dappei提供）

▲2019 年夏天女孩必備單品「milkmaid blouse」！妳準備好了嗎？。（圖／dappei提供）

在搭配上，從許多歐美明星的穿搭以及街拍中可以發現，他們經常利用牛仔單品搭配，簡單的牛仔短裙、短褲、牛仔褲都能夠輕鬆地駕馭 milkmaid blouse ，搭配出簡單、率性的風格，若是覺得大領口的設計讓頸部處有些單調，也能搭配項鍊讓整體穿搭更豐富。

在款式上，有多種的選擇，無論是短版款、縮腰款或是洋裝款都一定可以讓你找到合適的milkmaid blouse 。

▲2019 年夏天女孩必備單品「milkmaid blouse」！妳準備好了嗎？。（圖／dappei提供）

▲2019 年夏天女孩必備單品「milkmaid blouse」！妳準備好了嗎？。（圖／dappei提供）

▲2019 年夏天女孩必備單品「milkmaid blouse」！妳準備好了嗎？。（圖／dappei提供）

▲2019 年夏天女孩必備單品「milkmaid blouse」！妳準備好了嗎？。（圖／dappei提供）

上述提到，milkmaid blouse 有著許多不同的款式與設計，因此在風格的變化上當然也很多變，不敢駕馭歐美性感風的女孩們，也能和南韓歐膩一樣穿上洋裝款，創造清新甜美風，同樣可以穿出 milkmaid blouse 的獨特。

Dappei 結語：

雖然今年還沒有購入 milkmaid blouse ，但是已經被燒的體無完膚了！這種復古又有特色的單品是編輯的心頭好，趁著還沒有在街頭氾濫的時候，你也趕緊購入，一起走在時尚尖端吧！

文字編輯：Savana

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 牛奶裝, 歐美, 南韓
fashion.net

熱門文章

蕭敬騰北京開唱挑戰「皮革單車褲」　設計師大讚：衣架子

說・流行／回收牛仔褲、零皮草　「愛地球」是時尚關鍵字

揭開法國女人美肌秘訣！「五水保養法」妳聽過沒？

HOT・Stuff／踩「圓形球跟」當一回豌豆公主吧！

任容萱水鑽澎裙超夢幻　征戰坎城美出新高度

梅雨季就是要透明錶提神！范瑋琪搶戴視覺涼感G-SHOCK

超乾爽！日本「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的有效

10件衣物就能搞定10天穿搭！一起挑戰省荷包

嚕嚕米多功能電烤盤　連把手都可愛到融化

YEEZY大軍來襲！六月推出8種配色　全反光「黑魂」率先開賣

ET Fashion

推薦閱讀

影／超乾爽！日本推「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的超有效

超小氣星座TOP 5　金牛才第五！天秤居然也上榜

影／快TAG另一半買起來！日本「炸裂腹肌、性感大胸」視覺效果T　穿上就有好身材

讓你愛上雨天！迪士尼推小熊維尼、史迪奇透明雨傘　打開就被萌翻 韓網搶翻的5款《復仇者》周邊！鋼鐵人密碼存錢筒超帥、格魯特置物架萌翻 「化妝水5招」超實用！冰鎮、濕敷　跟粗糙暗沉說掰掰 法國女人的短髮好時尚！5位IG示範「撩耳短髮」氣質滿分還很顯小臉 安格斯12星座一周運勢5/27-6/2　雙魚愛情有新緣分，射手有機會加薪 紅髮艾德、Coldplay現身七大王國　《權力遊戲》偷偷跑來客串的6位音樂人 全球50大品牌出爐！勞力士是世界最強、Nike「最有價值」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面