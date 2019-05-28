Dappei／今年妳該有一件「牛奶場女工裝」！大方領顯臉小，連Lisa都愛穿

文字。 圖片／Dappei 圖／pinterest

這幾年復古風回歸，在時尚、潮流圈掀起一陣風潮，而最近的新流行就是「milkmaid blouse」，一定有很多人都滿臉問號，擠奶裝？事實上，它的淵源的確和擠奶有關，是過去牛奶場女工所穿的服裝，現在就讓各位看看什麼是 milkmaid blouse 吧！

milkmaid blouse 最大的特點就是大方領的設計，寬大的領口有著創造小臉的視覺效果，恰當的剪裁也帶有幾分性感的氛圍，又不過於暴露。另外，經常搭配的泡泡袖更是增添宮廷的氣息，也在古典之中帶點可愛。

在搭配上，從許多歐美明星的穿搭以及街拍中可以發現，他們經常利用牛仔單品搭配，簡單的牛仔短裙、短褲、牛仔褲都能夠輕鬆地駕馭 milkmaid blouse ，搭配出簡單、率性的風格，若是覺得大領口的設計讓頸部處有些單調，也能搭配項鍊讓整體穿搭更豐富。

在款式上，有多種的選擇，無論是短版款、縮腰款或是洋裝款都一定可以讓你找到合適的milkmaid blouse 。

上述提到，milkmaid blouse 有著許多不同的款式與設計，因此在風格的變化上當然也很多變，不敢駕馭歐美性感風的女孩們，也能和南韓歐膩一樣穿上洋裝款，創造清新甜美風，同樣可以穿出 milkmaid blouse 的獨特。

Dappei 結語：

雖然今年還沒有購入 milkmaid blouse ，但是已經被燒的體無完膚了！這種復古又有特色的單品是編輯的心頭好，趁著還沒有在街頭氾濫的時候，你也趕緊購入，一起走在時尚尖端吧！

文字編輯：Savana

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