Dappei／Ringer Tee、茶歇裙...5款特色單品　穿出復古感Girl

文字。 圖片／Dappei

復古風潮來襲大家都抵擋不住，因此特地幫大家挑選了 5 樣適合春夏穿搭的單品，一穿上復古味就能立馬展現出來，而且還能利用其他現代流行單品混搭出屬於這個世代不一樣的風格，讓你可以顯得更加獨特！

＃Ringer Tee

Ringer Tee 的特色在於領口和袖口處的撞色滾邊，在 50 年代時 Ringer Tee 在美國被作為運動服，但從 70 年代起不少年輕人或是歌手都會將 Ringer Tee 當作私服來穿，因為多了滾邊所以比起一般的 Tee 顯得更加有特色與復古，但後來因為常春藤學院風（Ivy Style）的興起而漸漸淡出。

Ringer Tee 非常好搭配，不論是穿著真理褲，又或是在脖子處圍上領巾都能流露出復古味。如果喜歡玩出不一樣的風格，也能試著穿上潮鞋、換上螢光色或是單車褲等單品混搭出不同的味道。

（常春藤學院風是指常常穿著針織衫、襯衫、卡其褲的風格，和常見的 Preppy 與 Trad Style 有所不同，之後再和大家講解。）

＃Milkmaid Blouse

Milkmaid Blouse 為之前在牛奶場工作，擠奶女工所穿的服裝。寬大的方領口能修飾大臉，雖然領口低但卻不會太過裸露，反而能更好利用飾品來點綴自己。而蓬鬆的宮廷袖也能把肉肉的手臂遮住，營造纖細的效果。

如果想要小露性感，但又不想給人太浮誇的印象選 Milkmaid Blouse 就非常適合，可以詮釋出可愛、復古、優雅又性感的風格。除了短袖之外也有長袖的款式，黑色款非常顯瘦！喜歡露腰的也能選擇 Crop Top 款式，搭配高腰褲／裙都很好看！

＃喇叭褲



想要穿的復古，喇叭褲就絕對少不了！當時各種名人如披頭四、貓王等都會穿著喇叭褲亮相，而這也是嬉皮文化不可缺少的一環，如此具有歷史意義的單品一定要嘗試看看。

而小腿粗壯的人更是要好好研究，因為鐘型的褲管能把肉肉的地方都隱藏住。大家可以依照自己的身高來選擇褲長，但上身以搭配短版或貼身的上衣為主，如果上下身皆為寬鬆版型的衣服會顯得比例差和矮胖。如果喜歡復古感重一點，那麼就一定要記得搭上黑色方頭寬皮帶，效果會更好喔！

＃茶歇裙

源自歐洲貴族小姐在喝下午茶時都會穿的洋裝，演變至今成了現在的茶歇裙。茶歇裙會如此受歡迎不外乎在於非常修飾身型！V 領可以營造小臉效果，收腰設計能打造出好比例和凸顯腰身，飄逸的長裙則能遮蓋住肉肉腿。是詮釋法式復古風情的好單品。

除了常見的花卉款式外，櫻桃也非常受歡迎。如果認為茶歇裙太過浪漫不適合自己，選擇休閒鞋、靴款或是暗色系單品來搭配就能平衡這種感覺了。

＃圍裹裙

兩片布料交疊在一起是圍裹裙的特色，而且腰部還會用腰帶繫住，就像廚房圍裙一樣，把下半身給包裹起來的感覺。

比起一般平直的下擺更有特色，而且開衩設計也更能吸引住目光，不規則款式則能營造出飄逸的浪漫感，像右圖就很適合在辦公室穿搭，不會太過裸露但又保有自己的特色，如果擔心太短可以利用長版或是中長版的款式，還能增添成熟的風韻。

Dappei 結語：

看完之後是不是馬上就想立馬打開網拍頁面了呢！這次介紹的每款單品不僅都好搭配而且也非常有復古味，編輯已經等不及躍躍欲試了。

文字編輯：Ladybird

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