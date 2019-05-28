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天梭高CP值夯貨快搶　限量、潛水錶必收

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 ▲TISSOT舉辦2019年新錶鑑賞會。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士國民錶品牌TISSOT（天梭表）今舉辦2019年新錶展示會，從古典優雅風格至疾速賽車錶均備，不變的是高CP值仍是品牌在市場上勝出的關鍵，包括搭載傳奇機芯的Heritage 1973限量錶、定價不到3萬元的陶瓷錶圈Seastar 1000海星系列潛水錶，都是尚未到貨就已接到不少訂單的夯錶。

▲▼Tissot Seiko。（圖／品牌提供）

▲▼Tissot Seiko。（圖／品牌提供）

▲賽車手Ronnie Kessel佩戴全球限量1973只的Heritage 1973腕錶，68,500元。（圖／TISSOT提供，以下同）

天梭表自1958年開始與賽車連結，贊助賽車手至第二代Ronnie Kessel，邀他詮釋限量1973只的Heritage 1973賽車錶，外型承襲1973年原創設計與T Logo，搭配60年代取得專利、靈感源自古董賽車方向盤的孔洞錶帶，內載ETA Valjoux 7753自動上鍊機芯，內外都充滿歷史與故事性，定價68,500元，未開賣已吸引錶迷排隊下單先搶先贏。

▲▼Tissot Seiko。（圖／品牌提供）

▲T-Race Moto GP自動錶，搭鱷魚皮壓紋皮革結合橡膠的錶帶，42,000元。

而去年在台上市創下一個月內200只完售紀錄的Seastar 1000自動潛水錶，今年推出黑色版本，一款保留精鋼原色搭配尼龍錶帶，另一款為PVD黑色錶殼配橡膠錶帶，均採陶瓷錶圈，定價不到3萬元，高CP值在中價位錶區間站穩腳步；SEIKO（精工）潛水錶DIVER SCUBA機械錶也是此價位帶的熱門選擇，端看消費者對於外型、規格的需求。

▲▼Tissot Seiko。（圖／品牌提供）

▲▼Tissot Seiko。（圖／品牌提供）

▲配備陶瓷錶圈的Seastar 1000海星系列自動錶（上）23,200元，PVD古銅色石英錶20,200元。

為滿足更多顧客，天梭表海星系列同時推出石英計時錶，新增黑色與玫瑰金色組合，或是黑與PVD古銅色的款式，品牌預告8月將有全球搶先上市款亮相，全面搶攻潛水錶市場。

▲▼Tissot Seiko。（圖／品牌提供）

▲SEIKO DIVER SCUBA機械錶也是高CP值潛水錶選擇，24,000元。（圖／翻攝SEIKO官網）

關鍵字：

TISSOT, 天梭表, 賽車錶, 潛水錶, SEIKO
fashion.net

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