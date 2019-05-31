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Dappei／你一定要熟讀的「白衣保養」3大攻略！從洗滌、晾乾到收納都有技巧

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▲百搭好搭但超難伺候，你一定會需要的「白衣保養」全攻略，連掛衣服也有技巧！（圖／dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

如果只能帶上一件單品私奔到月球，相信白 T 會是多數人的唯一選！百搭又耐得住各種場合的考驗，只是白 T 只要有一些污漬就會超級明顯，或是沒有好好照顧就會有黃漬，甚至洗太多次變成荷葉邊領口、版型不對稱等等，以上不論哪一種都超級扣分，所以白衣保養根本應該列為全民國教，以下整理的白衣保養方式要熟讀啊！

▲百搭好搭但超難伺候，你一定會需要的「白衣保養」全攻略，連掛衣服也有技巧！（圖／dappei提供）

洗滌與晾乾

首先將白衣與其他顏色衣物分開清洗是最重要的，而且白衣最好是用手洗。不過，如果沒這麼勤勞，使用洗衣機清洗有幾個要點：

＃ 建議翻面並放洗衣袋，翻面是為了減少與其他衣物摩擦產生毛球，放洗衣袋則是為了不與其他衣物產生拉扯而變形。

＃ 白衣非常不耐高溫，一遇溫度就極度可能泛黃，所以使用冷水洗滌，並在陰涼處風乾，若要使用烘乾機則使用低溫烘乾。

＃ 通常衣物都會穿一兩次才清洗，雖然肉眼看不出來，但其實白衣服穿一次就已經吸附許多人體濕氣，而白衣只要有濕氣就會發黃，因此不論你是否有香汗淋漓，穿過一次就要清洗，才能延長白衣壽命。

▲百搭好搭但超難伺候，你一定會需要的「白衣保養」全攻略，連掛衣服也有技巧！（圖／dappei提供）

收納與保養

每當換季收納衣物時，我們最常用的方式就是放入塑膠收納盒或紙箱內，但這兩者都不適合白衣服收納，塑膠收納盒會讓白衣無法接觸氧氣而發黃，而紙箱的酸性同樣也大增白衣泛黃機會，最正確的白衣收納是將衣物套上棉質透氣的防塵袋掛起，要謹記白衣怕高溫及潮濕，所以讓收納白衣的空間保持涼爽、乾燥是非常重要的。

另外，在掛起白衣時，衣架要從衣服下襬裡面往上，減少領口拉扯而變形。

▲百搭好搭但超難伺候，你一定會需要的「白衣保養」全攻略，連掛衣服也有技巧！（圖／dappei提供）

汙漬清潔方式

當然，白衣也總不能老是待在衣櫃當溫室的花朵，總是要被穿出場的，當然多多少少都會有沾到污漬的時候，這時可以在水中加入檸檬汁或小蘇打浸泡一段時間後輕輕搓洗，如此可以清潔大部分的黃斑及污漬，市面上有需多專門清潔白衣的清潔劑也都是有效清洗污漬的好幫手。

▲百搭好搭但超難伺候，你一定會需要的「白衣保養」全攻略，連掛衣服也有技巧！（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

怎麼覺得白衣雖然好搭配但非常不好伺候啊，偏偏白衣又是最必備的單品，讓人又愛又恨，其實編輯本來都不太管這些，但衣服壞得越來越快，好好照顧之後真的是可以延長衣物壽命的。

文字編輯：Sofie

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 白衣, 照顧方式, 白T, 穿搭, 搭配, 潮流, 百搭, 清洗, 收納
fashion.net

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