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LIFE・經典／義大利式的藝術生活　SWATCH總監起床第1件事「很浪漫」

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▲威尼斯雙年展。（圖／Elisa提供）

▲SWATCH創意總監Carlo Giordanetti分享生活風格與欣賞藝術。（圖／Elisa提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

義大利是個與眾不同的國度，當地的居民熱愛藝術，且將其藝術特質融入到日常生活中，包括服裝、語言、說話的方式，身為義大利人的SWATCH創意總監Carlo Giordanetti，也透露他早晨開啟一天所做的第一件事，不是刷牙洗臉吃早飯，而是先體驗「自然空氣」。

曾到過義大利的旅人，會深刻地感覺到，在地人熱情、混亂與充滿藝術特質的一面，他們以我行我素的姿態，卻共同建構出藝術與一致性的美麗城市，而5月份在威尼斯開幕的雙年展，更是藝術界的大事，義大利人究竟如何將藝術融入生活、並轉化成自己的品味？Carlo也分享了他的想法。

▲威尼斯雙年展。（圖／Elisa提供）

▲威尼斯雙年展。（圖／Elisa提供）

▲威尼斯雙年展。（圖／Elisa提供）

▲威尼斯雙年展展區之一的軍火庫，每年僅開放2次活動讓人進入參觀。

對Carlo而言，藝術之於生活都是相當自然的，而任職創意總監的工作，也時常要接觸許多藝術家，在旅行或空閒之時，他也會常去博物館或美術館等地遊覽，無論是在別的城市尚未踏足的藝術展館，或是在住所旁已經去過很多次的藝廊，他俏皮回：「很少有東西可以像愛上一件新藝術品一樣令人興奮，像是追求美好的事物一樣，與藝術品調情、追求著它。」（用詞果然很義大利！）

▲威尼斯雙年展。（圖／Elisa提供）

▲街上隨處可見藝術雙年展的標語。

許多台灣民眾總覺得與藝術的距離很遠、難以理解，其實許多藝術家或業界人士，也直言藝術本來就會難以理解，因為它是一種極為主觀的呈現。Carlo則建議，讓自己先沉浸在藝術的空間之中，與作品接觸，之後「讓藝術對你說話，讓自己被誘惑」。就像是人與人對到眼，產生好感一般，其實藝術就是這麼回事，看順眼最重要。

在眾多的藝術作品中，找尋最能吸引你眼光的一個、兩個或三個，這樣的舉動同時也在探索自己內在的感受，釐清出什麼是自己的喜好。Carlo的特殊「美食解釋法」：享受藝術先從胃開始，之後再到心，最後才是腦，如果連胃都沒反應，也沒有呼吸急促跟加快的心跳，那就代表沒緣分啦。

▲威尼斯雙年展。（圖／Elisa提供）

▲威尼斯雙年展。（圖／Elisa提供）

▲威尼斯雙年展。（圖／Elisa提供）

▲主展館中擺放大量的藝術作品，大部分全靠自身的理解。

不要為了無法理解作品而感到挫折，包括創作者與觀者，所有的理解與詮釋都是主觀的，「我喜歡這個」、「我覺得他所要呈現的是這樣」，沒有真正解答也沒有錯對。但Carlo強調「create your own landscape（創造自己的景觀）」，可以釐清情感上喜歡的視覺概念，在日後接觸藝術品時，將會有更清晰的概念，主宰自己的藝術元素跟視野。

▲威尼斯雙年展。（圖／Elisa提供）

▲在主展場建築外的作品，看起來像兩袋垃圾跟踩扁的破紙箱，事實上是由大理石材質做成的藝術裝置，由觀者來定義藝術家要表達的訊息。

回到日常居家，義大利人要如何把生活變得「很藝術」呢？Carlo分享每天早上做的第一件事，就是「先走到露台享受空氣，再喝上一杯茶，任何季節都一樣。」接觸自然是令人開心並放鬆心情的事，也藉此清醒一整天即將很忙碌的腦袋，之後再淋浴並更衣，「當然還要選擇我的SWATCH。」（回答時也不忘品牌置入！）

而Carlo也不忘對追求時尚的男士提供服裝建議，他經常以海軍藍作為基本選項，因為該色具有時尚且耐看的特質，無論在運動或是減肥中都很適合，配件的選擇也很重要，無論是男性或女性，手錶與圍巾是最能凸顯個人風格的2項選擇，或許在配上有「個人故事」的珠寶也很不錯。

關鍵字：

LIFE, 經典, SWATCH, 創意總監, Carlo Giordanetti, 藝術, 威尼斯, 雙年展
fashion.net

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