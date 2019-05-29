「遮瑕界救世主」回來了！LAURA MERCIER熱賣Top 5　照著補貨就對了



▲LAURA MERCIER不愧是底妝霸主，最熱賣前5名全由底妝系列包辦。 (圖／翻攝自IG@lauramercier、品牌提供，以下同)

記者張毓容／台北報導

去年年底因代理權移轉，一度暫時撤櫃的LAURA MERCIER（蘿拉蜜思）即將於今年6/6於台北SOGO百貨忠孝館再度回歸，消息一出讓不少忠實愛用者們都興奮不已，等不及第一天就要衝去補貨。

還沒想好補貨要補什麼的人也別擔心，近日LAURA MERCIER就公布了全球最熱賣商品排行榜，跟著暢銷排行買準沒錯！而且，仔細一看，最熱賣前5名全由底妝系列包辦，由此可知LAURA MERCIER底妝系列有多受歡迎。



▲LAURA MERCIER 煥顏凝露，50ml，NT$1,500。

Top 1：煥顏凝露

LAURA MERCIER這支煥顏凝露，已經可說是無人不知的經典了，不僅是全球第1瓶妝前凝露，更是許多彩妝師、美妝達人或部落客手邊必備的一款妝前凝露，登上銷售冠軍可說是毫無疑慮。擁有細緻水嫩的柔滑性，可幫肌膚強效保濕、潤澤肌膚，平滑紋理，讓後續上妝服貼持久不脫妝，更針對不同需求，推出如有控油效果的清爽型或讓肌膚呈現光澤感的勻亮型等多種款式。



▲LAURA MERCIER 保濕潤色隔離霜，50ml，NT$1,700。

Top 2：保濕潤色隔離霜

這支擁有保濕效果的潤色隔離霜也是LAURA MERCIER的經典之一，默默熱賣程度可不輸給煥顏凝露。可高保濕調理膚況，擁有自然潤色效果，幫助打造輕透精緻裸妝美肌，共有11種色選可選擇。



▲LAURA MERCIER 極限超時親膚粉底液，30ml，NT$1,900。

Top 3：極限超時親膚粉底液

LAURA MERCIER最出名的就是底妝系列，除了妝前保濕的凝露和隔離霜外，粉底液當然也是明星商品！其中一推出就獲得許多歐美美妝youtuber一致好評的這款極限超時親膚粉底液，超輕盈的無油粉體質地，細緻清爽不黏膩，加上全能控油的遮瑕力、抗汗耐濕的防水力，為肌膚打造隱形防護罩，長時間達到極致柔霧，是油性肌必備的一款粉底液。



▲LAURA MERCIER 極限超時親膚遮瑕筆，7g，NT$1,100。

Top 4：極限超時親膚遮瑕筆

與銷售第3名的粉底液屬於同一系列的極限超時親膚遮瑕筆，媲美持久型粉底的超持妝效果可長達12小時不掉色脫妝，但質地透潤絲滑不卡粉，搭配超彈力輕絨毛刷頭的貼心設計，可均勻延展融合膚色，瞬效提亮，一抹褪黑無痕，就連刺青都能遮得完美無瑕，甚至還被譽為「遮瑕界救世主」。



▲LAURA MERCIER 雙色遮瑕盤，5.92g，NT$1,400。

Top 5：雙色遮瑕盤

這款雙色遮瑕盤是創辦人Laura Mercier自己最愛的遮瑕品，更是網路熱論的終極必備遮瑕神器，可針對每個人肌膚狀況，客製化自選色號，好推易延展的滋潤滑順，完善修飾各個瑕疵。

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