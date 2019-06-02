看日本穿搭客演繹時下流行的涼鞋款式　這3款是今夏標配

炎熱的夏季正是時候穿上涼鞋的季節，但涼鞋適合怎麼樣的服裝穿搭、要如何搭配出舒服的好感度？就讓我們來看看各式日本型人們如何穿搭演繹吧！





經典 TEVA 涼鞋

TEVA 可以說是休閒涼鞋裡頭相當好入手的鞋履品牌，選擇品牌黑色的經典款即可與各種穿衣風格相互搭配。像是簡單搭起卡其短褲、學院風中筒襪和條紋衫，便能輕鬆呈現初非常舒服的好感樣貌。另外假日戶外出遊時，脫下襪子、搭配上夏威夷衫，也可展現出戶外風格。

KEEN UNEEK 編織涼鞋

KEEN UNEEK 系列是近年來相當具人氣的戶外涼鞋單品之一，最初設計是為了在戶外運動或朔溪時方便速乾且保護足部，但近年來已被許多人拿來當作都會街頭穿搭鞋款。全白的 KEEN 搭配上白襪是個整潔俐落的的穿搭形式，或是搭配起 Outdoor 系列服裝，展現蔚為流行的都會機能風。

Hender Scheme 皮革涼鞋

來自日本的 Hender Scheme 也是近期備受許多潮流人士愛戴的高質感皮革品牌，其中這款皮革涼鞋頗具高人氣，不少日本人在穿著它時會選擇搭配黑色中筒襪，整體的服裝選擇則是偏向沈穩的基礎色調，像是黑、白、卡其等；單品選擇方面，襯衫、卡其褲皆是不錯的首選。

Photo：WEAR

Text ：珍妮

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