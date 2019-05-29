他畫了初代《復仇者》的最後身影！看到鋼鐵人、黑寡婦...　粉絲：我哭了3000次

編輯／Duke 圖／翻攝自IG@denvertakespics

於4／24上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》，因電影中有多位初代復仇者們死亡，讓許多影迷哭紅雙眼，紛紛表達不捨的心情。近日，就有一位來自菲律賓的畫家，在IG上發佈了6位初代復仇者的最終結局，並且有多位漫威（Marvel）的粉絲在底下留言，像是「我哭了3000次」、「我愛你的畫3000次」等，下面一起來看看吧！

1.「鋼鐵人」東尼史塔克（Tony Stark）

身為《復仇者聯盟》裡的核心人物，鋼鐵人的死去是最讓人難過的。電影中，就在薩諾斯準備二度彈指之際，他看到奇異博士指出「1」的手勢，便知道這是唯一成功的機會，就挺身而出搶走無限手套，最終讓薩諾斯消失，而自己也因承受不住無限寶石的力量死去。

2.「美國隊長」史蒂夫羅傑斯（Steve Rogers）

擁有一顆絕不放棄的心，是美國隊長最厲害的地方，同時他也是《復仇者聯盟》的核心人物，並在歸還無限寶石的路途中，決定回到過去與愛人佩姬卡特過生活，最後活到了現代，才將美國隊長的身份，傳承給了「獵鷹」山姆威爾森（Sam Wilson），對他來說這是最好的結局。

3.「雷神」索爾（Thor）

歷經母親、父親、弟弟與愛人離開的索爾，一度成為了整天在家的肥宅，不過，後來因回到過去，並且見到了母親，才又再度振作起來，而《復仇者聯盟4：終局之戰》的結局，便是索爾踏上尋找自己之路，與《星際異攻隊》一同到宇宙探險。

4.「黑寡婦」娜塔莎羅曼諾夫（Natasha Romanoff）

雖然電影中，大家對於黑寡婦的身世都不是很了解，但她卻是最悲情的人物之一，她從小沒有家人，獨自一人的成長，到後來有了《復仇者聯盟》這個大家庭，而她也為了換回那些灰飛煙滅的人，願意犧牲自己，換來最重要的拼圖，這樣的奮不顧身，真的讓人非常感動。

5.「綠巨人浩克」布魯斯班納（Bruce Banner）

有看電影的朋友應該都知道，浩克與黑寡婦有著很深的感情。在電影中，各位不要以為浩克一點都不難過，因為他承受著愛人的死去，並且忍受彈指後的傷痛，更要看著好友鋼鐵人的葬禮，想必他的內心裡，應該非常感傷。

6.「鷹眼」克林特•巴頓（Clint Barton）

從電影一開始的家人不見，到後來好朋友黑寡婦的死亡，鷹眼內心的煎熬，可不是三言兩語可以解釋的，這也是為什麼他那麼努力保護手套，畢竟，這可是黑寡婦用命換來的，他當然要用盡全力守護。

另外，這位來自菲律賓的畫家，也有畫出夯劇《權力遊戲（Game of Thrones）》的插畫，以及其他的作品，喜歡的朋友，都可以到IG@denvertakespics上，看更多的圖片哦！

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