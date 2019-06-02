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別再說新竹是美食沙漠！黑糖珍珠舒芙蕾、廟口鴨香飯　10家必吃都在這

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新竹根本是最新美食之都！有好多秘境美食、文青甜點、散步點心，快跟著MENU編輯一起來看看，2019上半年新竹到底紅什麼？

TOP10／享初食堂
北區傳統創意小吃

享初食堂整體為日式居酒屋風格，販售的卻是麵線等台式創意料理。老闆將小吃相互結合，推出鹽酥雞麵線，口感非常特別。

▲新竹美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客熊胖の 。妃常生活。提供）

TOP9／DOUBLE COFFEE
竹北市網美打卡咖啡

店面以粉紅色作為基底，大片浮誇的玫瑰花牆讓你拍到開心為止。餐點有販售早午餐、穀片粥等西式料理，價錢不貴CP值高。

▲新竹美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客vanessa提供）

TOP8／鴨肉許（許二姐）
北區新竹必吃

這裡賣的鴨肉飯是以滷肉飯為底，上面放上大塊鴨肉數塊，醬汁入味涮嘴。特製的炒鴨血酸辣口感非常特別，也是許多新竹人的回憶料理。

▲新竹美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客美食獵柴提供）

TOP7／屋有-WOYO
東區創意義式料理

屋有WOYO為一間工業風的創意義式料理店，麵條採用烏龍麵口感更Q，餐點皆為套餐附上沙拉、湯、薯條及飲料，CP值很高。

▲新竹美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客柳幼幼提供）

TOP6／夏季三角景觀咖啡廳
湖口鄉景觀咖啡

擁有網美造景及絕美景觀的夏季三角景觀咖啡，是新竹新興的打卡景點，傍晚來到這裡點上一杯咖啡，坐在戶外座位慢慢欣賞日落及星空，非常的愜意！

▲新竹美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

TOP5／MOUNTAIN HOUSE 山房早午餐
東區吐司料理

文青工業風的山房，主要提供吐司系列餐點，推薦招牌塔塔魚山明治、藍莓乳酪山形吐司。有空和親朋好友來山房享受一個美好的早晨吧！

▲新竹美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客蓉蓉兒提供）

TOP4／王子神谷日式厚鬆餅
北區舒芙蕾專賣

分店遍佈全台的王子神谷，標榜不用花大錢就能吃到好吃的舒芙蕾。原味焦糖舒芙蕾，還附上許多黑糖珍珠，口感超特別！

▲新竹美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客強生隨便吃提供）

TOP3／廟口鴨香飯
北區傳統小吃

位於新竹城隍廟廟口，招牌鴨香飯淋過鴨油後更入味，鴨肉為煙燻口感，別忘了再配上一個半熟蛋，蛋液淋入飯中更滑順好吃。

▲新竹美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客幸福肥女子提供）

TOP2／西大發城隍包
北區爆漿包子

西大發販售的包子一定會爆漿！巧克力、黑糖、紅豆麻糬、珍珠奶茶，每一款都吃得到滿滿餡料。

▲新竹美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客ㄩㄐ提供）

TOP1／一百種味道
北區文青咖啡

新竹甜點第一把交椅一百種味道，又上新竹排行榜了，架上琳瑯滿目的水果塔，一定會讓各位選擇障礙發作，推薦初訪一定要點綠葡萄乳酪塔，酸甜滋味一吃就愛上！

▲新竹美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Jinx提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 新竹, 享初食堂, 西大發城隍包廟口, 鴨香飯, 焦糖舒芙蕾, DOUBLECOFFEE
fashion.net

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