一招變美／安溥調整入口順序　「不發胖進食法」超有效

▲懷孕後的安溥，整個人看起來更柔和。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

歌手安溥（張懸）兩個月前宣布懷孕，她分享即將升格為媽媽，是完全不在計畫內的事，直言懷孕其實很不自在，同時向其他媽媽喊話別強求自己一定要100分。當然人生邁入下一個階段，必須懂得放棄事事平衡，才是真正的順其自然。

就像懷孕會不適、會胖，都是必須得內化調適的過程。像是她從30歲開始，盡量讓生活保持平衡，維持身形不一定要忌口，只要調整進食的順序，最簡單的就是「起床第一口絕不喝碳酸飲料」。

▲張鈞甯常教導安溥怎麼吃最養生。（圖／翻攝自張鈞甯微博）

每個人都會有想要達成的心願，又或是希望改正的生活習慣，她說她不會為了瘦或是皮膚好，讓自己吃得不開心。若有減重需求，試試將飲食順序改變，不一定要忌口。早餐或是午餐，第一口吃蛋白質，第二口吃偏油質，像是堅果、動物性脂肪，第三口則是青菜類，最後才開始吃澱粉和水果。

▲安溥分享一開始很不習慣身型的改變。（圖／記者屠惠剛攝）

安溥分享不是每個媽媽都很正向，對於生小孩這件事情內心都坦然，直到現在被肚中的孩子踢，心中依然充滿著髒話，很多事情就是你沒碰到，你永遠不會知道，等真的面對再承認需要調適，也是一個好的過程。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App