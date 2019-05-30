阿拉丁飛天魔毯躍上飾品與腕錶　Pandora連神燈都能打開

▲Pandora與迪士尼合作密切，為新電影《阿拉丁》推出飾品。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迪士尼電影《阿拉丁》熱映中，與迪士尼合作多年的丹麥品牌Pandora，特別推出魔法神燈、宮殿等造型飾品；而迪士尼自營商店周邊商品更是琳瑯滿目，除了可愛玩偶、吊飾、文具等小物，還首度與CITIZEN旗下女錶品牌wicca聯手推出近1萬元的阿拉丁女錶，讓商品陣容更完整。

▲Pandora Shine阿拉丁宮殿鋯石吊飾（上）3,280元，阿拉丁神燈吊飾3,280元。

談及《阿拉丁》，腦中立刻浮現金碧輝煌的宮殿、神燈、魔法等經典元素，Pandora抓到所有精髓，打造鍍18K金材質的宮殿吊飾，細細呈現宮殿門口、階梯、圓柱形塔與頂部的半球穹頂，做工相當精巧；魔法神燈吊飾也令人驚喜，竟是可開蓋口設計，打開呈現綠色琺瑯，揣摩精靈隨時會冒出的模樣。

▲魔毯歷險藍色琺瑯串飾，背面刻有「You Fill My World With Wonder」，2,080元。

Pandora同時將阿拉丁與茉莉公主共乘魔毯的浪漫場景，於藍色琺瑯串飾完美呈現，其側邊鏤空雕刻故事中的圖騰符號，並在背面刻有「You Fill My World With Wonder」，將經典濃縮其中，可搭配充滿異國風情的阿拉丁與茉莉公主925銀手環。

▲阿拉丁與茉莉公主925銀手環（上），手環另一側也有刻字裝飾，3,680元。

迪士尼也為阿拉丁推出不少周邊產品，從小朋友喜愛的玩具、大人可戴的首飾均備，近期最特別的設計為wicca阿拉丁太陽能腕錶，面盤是充滿中東風情的雕花裝飾，錶背鐫刻阿拉丁與茉莉公主乘魔毯的圖案，是阿拉丁系列中最高價的款式。

▲Citizen旗下女錶品牌wicca為迪士尼推出阿拉丁錶，錶背鐫刻男女主角搭魔毯的圖案，約9325元。（圖／翻攝store.disney.co.jp）