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《怪奇物語》X Nike暑假最強聯名！11款單品、售價搶先曝光

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編輯／Duke

近期有許多電視劇或電影與服裝品牌聯名，像是《權力遊戲》（Game of Thrones）X Adidas、《哈利波特》（Harry Potter）X Vans、漫威（Marvel）X Anta等，不過，最讓人期待的聯名，都不是上述所說的品牌，而是即將於暑假回歸的超夯美劇《怪奇物語》，將要跟Nike合作推出系列商品。

▲《怪奇物語》X Nike。（圖／翻攝自IG@py_rates_、@strangerthingstv、品牌提供）

▲熱門美劇《怪奇物語》。（圖／翻攝自IG@strangerthingstv）

根據IG爆料帳號@py_rates_的消息指出，《怪奇物語》X Nike將於近期發售，而本次聯名的商品，預計都會是服飾系列，包括帽T、長袖T-Shirt、短袖T-Shirt、長褲、帽款等，不過，目前只有品項與價錢的消息，並沒有實際的商品圖，但仍然讓人非常期待此次的單品。

▲《怪奇物語》X Nike。（圖／翻攝自IG@py_rates_、@strangerthingstv、品牌提供）

▲即將發售的《怪奇物語》X Nike系列。（圖／翻攝自IG@py_rates_）

《怪奇物語》X Nike系列商品，預計將在6月底以及7月初分2次發售，而售價在美金32元（約台幣1,000元）至美金74元（約台幣2,300元）這個區間，其中，單品的色調，預估將使用灰、白、海軍藍等3色為主調，想必各位喜歡《怪奇物語》的朋友，已經等不及了吧！

自2016年開播以來《怪奇物語》的評價居高不下，如今第3季的第1集，即將在7／4播出，這也是為什麼，此次的聯名讓人期待，不過，就在與Nike合作前，平價時尚品牌Pull & Bear就已經推出了相關商品，並且使用劇照、台詞來設計，不過，該系列在去年10月底就發售了，想要的朋友，目前都還可以於Pull & Bear官網購得哦！

▲《怪奇物語》X Nike。（圖／翻攝自IG@py_rates_、@strangerthingstv、品牌提供）

▲《怪奇物語》X Nike。（圖／翻攝自IG@py_rates_、@strangerthingstv、品牌提供）

▲Pull & Bear推出的聯名服飾。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

怪奇物語, Nike, 聯名, 服飾, Pull&Bear
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